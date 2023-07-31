印度11婦女清潔員團購樂透試手氣 抱回1億盧比頭獎
英國廣播公司報導，印度南部克勒拉省（Kerala）11名婦女清潔員合資投注樂透，抱回頭獎1億盧比(約122萬美元)。
克勒拉省馬拉普蘭縣（Malappuram ）一處小鎮，一群婦女清潔員每天負責收集不可生物分解廢棄物維生，偶爾賣賣回收垃圾補貼家計。
6月一群人一如既往合資250盧比（約3美元）買了張季節專屬樂透，上周驚喜發現奪得1億盧比頭獎，相當於122萬美元的高額獎金。
原先靠清潔工作只能勉強維持生計，其中不少人得借錢或貸款才能供小孩上學或其他開銷。因此，她們習慣每天合資買樂透試手氣。
62歲的蓓比不敢置信道，「我總是跟好運沾不上邊。」2018年，克勒拉省遭洪水侵襲，蓓比的家也被沖走。現在有了這筆錢，她打算拿來蓋房子和還債。
一朝美夢成真，有人計畫供孩子受更好的教育，有人則不必再煩惱孩子的手術費。
據估稅後眾人可獲得6300萬盧比，約76.5萬美元。
前一天才經歷改變一生的好運，隔天11人風雨不改到清潔公司報到，「我們決定繼續工作，因為在一起工作才能合資投注中大獎。」
印度多數省份禁止樂透，不過克勒拉省政府有發行公營彩券相當受歡迎。
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