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悼念李玟：粉絲在香港買下24個巴士站牌廣告 刊CoCo紀念照

中通社／香港31日電
李玟於7月5日在香港去世，享年48歲。圖為歌迷自發在香港公交車站投放的紀念李玟廣告。（中通社）
李玟於7月5日在香港去世，享年48歲。圖為歌迷自發在香港公交車站投放的紀念李玟廣告。（中通社）

「永愛我co」， 「永遠懷念」， 「謝謝Coco李玟」——7月31日在香港殯儀館的門口，李玟粉絲的悼念之情深沉而熾烈。他們帶上鮮花和自製卡片，統一穿上悼念服飾，懷著悲痛的心，早早來到殯儀館外，只為送李玟最後一程。

一代天后李玟本月5日辭世，震驚海內外粉絲。家屬31日下午在香港殯儀館設靈，晚上6點到10點開放給歌迷追思。來自海內外的歌迷，無論男女老少，在附近的街道排隊入場。

7月31日，李玟家屬在香港殯儀館為李玟設靈。（中通社）
7月31日，李玟家屬在香港殯儀館為李玟設靈。（中通社）

7月31日，李玟家屬在香港殯儀館為李玟設靈，並在當日下午6時至晚間10時開放供歌...
7月31日，李玟家屬在香港殯儀館為李玟設靈，並在當日下午6時至晚間10時開放供歌迷拜祭。圖為大批歌迷入場送別李玟。（中通社）

還未進入殯儀館，就已經感受到歌迷深沉的思念灑滿一路。粉絲們在香港24個巴士站的69塊LED屏幕上，做了CoCo的紀念燈箱，當中有不少涉及李玟過往驕人的成就，包括「首位在奧斯卡演唱的華人歌手」、「打破多個銷售紀錄的亞洲流行天后」、「唱響世界的華人之聲」、「在全球發行英文專輯的亞洲第一人」。

不少歌迷的愛戀可追溯至李玟1993年出道之初，或是她在《Di Da Di·暗示》專輯中展現出的百變天后的魅力。一位上海的粉絲表示，他們此次組織了500多人專程來香港，向李玟送上最後的敬禮。

這樣的景象同樣出現在台灣粉絲中。他們跨海而來，訂製應援橫幅，送李玟最後一程。談到李玟的離世，他們不少人回憶，當時看到消息都難以置信，甚至有人痛哭了整整一周。有的台灣粉絲得知有追思會後，立刻訂了機票和酒店，來到香港送李玟最後一程。

7月31日，李玟家屬在香港殯儀館為李玟設靈，並在當日下午6時至晚間10時開放供歌...
7月31日，李玟家屬在香港殯儀館為李玟設靈，並在當日下午6時至晚間10時開放供歌迷拜祭。圖為大批歌迷入場送別李玟。（中通社）

7月31日，李玟家屬在香港殯儀館為李玟設靈，並舉行追思會。圖為大批歌迷致送花牌紀...
7月31日，李玟家屬在香港殯儀館為李玟設靈，並舉行追思會。圖為大批歌迷致送花牌紀念李玟。（中通社）

「她在每個人的心中留下了深深的烙印」，一位來自廣東的粉絲深情地說，「她還活在我們心中！」不少歌迷原本希望李玟能一直陪伴著他們，就像一位來自重慶的粉絲說的那樣：「她就像一個親人，本以為她會陪著我們一起慢慢老去。」

李玟的音樂依然深深鑲嵌在歌迷的心中。有廣西的粉絲說，無論何時何地，都能隨著她的歌曲找到一股子勁，即使心情再差，聽完她的歌曲後，總能找到繼續前行的動力。

殯儀館附近的花店，白色和紫色的花朵熱銷，因為這兩種都是李玟喜歡的顏色。

李玟走了，但她在華語歌壇留下了永不磨滅的烙印。粉絲們說：「謝謝Coco李玟，你永遠活在我們的心中。你的一切，你的音樂，你的精神，將永遠不會被我們遺忘。」這是對李玟最深的懷念，也是對她音樂生涯的最高讚譽。

李玟於7月5日在香港去世，享年48歲。圖為歌迷自發在香港公交車站投放的紀念李玟廣...
李玟於7月5日在香港去世，享年48歲。圖為歌迷自發在香港公交車站投放的紀念李玟廣告。（中通社）

李玟於7月5日在香港去世，享年48歲。圖為歌迷自發在香港公交車站投放的紀念李玟廣...
李玟於7月5日在香港去世，享年48歲。圖為歌迷自發在香港公交車站投放的紀念李玟廣告。（中通社）

7月31日，李玟告別式於香港殯儀館舉行，並於傍晚6時設有公祭儀式。圖為歌迷在殯儀...
7月31日，李玟告別式於香港殯儀館舉行，並於傍晚6時設有公祭儀式。圖為歌迷在殯儀館外送花悼念李玟。（中通社）

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