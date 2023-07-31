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梅根回去拍戲 若想拿500萬片酬 被建議這件事情應該先做

記者蘇詠智／即時報導
梅根有心在演藝圈闖出一番事業。（路透資料照片）
梅根有心在演藝圈闖出一番事業。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根，曾經是影集「無照律師」（Suits）的女主角之一，在離開王室生活後，試圖想回到自己曾經熟悉的娛樂圈大展身手，對未來有很大的願景，但目前暫時看不到任何成績。同時好萊塢大咖們都傳為了不想阻斷作品在英國的生路，不敢得罪威廉王子、凱特王妃等重量級的成員，因此選擇疏遠她和哈利，她想要獲得成功，似乎變得難上加難。然而身兼演員與配樂的妮可羅森麥法蘭建議，梅根需要改變大家對她的印象，要證明外界的偏見是錯的，才有機會開始賺進期待中的豐厚酬勞。

雖然娛樂界重量級媒體報導過，梅根和美國最大的經紀公司之一WME簽約，不代表她會回到幕前再演戲，她更希望能成為影片內容創作者，妮可認為她需要跟其他認真打拚的同業一樣，再去磨練演技，重新學習，或是憑自己的力量而非代筆作者寫出一部好的劇本，或是真正投入影片的製作，不要只是利用自身的高知名度，作作秀就想要有很大的收穫，只有這樣，外界才會肯定她是玩真的、不是說說而已，也才有可能對她認真看待，甚至真的給她機會。

妮可舉例，就像娜塔莉波曼（Natalie Portman）的導演處女作，也必須自己擔綱主角，才能在募資的時候更順利，梅根想要做到也不太可能不按照這樣的步驟來，就像大多數的女藝人都得經歷過這一段。妮可肯定梅根有足夠的聰明才智，因為她不但是名校畢業，又曾在最複雜的政治圈有過一些經驗，事實上好萊塢對年過30的女星很少拿得出好角色，梅根不妨開始打造自身心目中的好角色，妮可稱真的很希望梅根可以證明自己是個好演員與事業女強人。

倘若梅根重回演員工作，妮可認為她現階段不可能立刻成為「2000萬美元俱樂部」的一員，那要是深受肯定的巨星才有的身價，然而1、200萬美元的片酬，以她的高知名度，絕對能夠輕鬆談成。如果要再高一點，500萬美元的酬勞，那就要看談判的能力，若是她復出拍戲，不管粉絲或是酸民都會很好奇，會高度矚目，不是沒有機會可以成功談下來。

梅根 哈利 好萊塢

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