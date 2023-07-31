莎朗史東當年多紅？驚曝開車出門人潮撲上車 差點肇事

莎朗史東回憶年輕時紅到開車出門都差點造成交通事故。（路透資料照片）

65歲的莎朗史東（Sharon Stone）曾是全球知名的性感女王，她有一堆激情場面的「銀色獵物」（Sliver）在美國上映第一周就登上票房冠軍，今年剛好滿30年，再早一年她則以「第六感追緝令」（第六感追緝令）引爆全球賣座話題，不但是當年最熱賣的10部電影之一，更在台灣與香港 都成為全年度西片的票房冠軍，著名的三級片「赤裸羔羊」充滿一堆「致敬」該片的元素，她掀起的性感熱浪 與三級片風潮互相輝映。

莎朗史東在「第六感追緝令」大膽表演成為各方話題焦點。（取材IMDb）

近日莎朗接受訪問時，透露自己當初紅到什麼程度：「片子在禮拜五上映時，我還是個無名小卒，結果過幾天到了禮拜二，我要到購物中心去拿眼鏡，開著車出門，一到紅燈一堆人撲上我的車子，變成綠燈之後，我還猶豫不知道該不該馬上開走，後面的車子都不停叭我。」訪問者聽了傻眼，反問：「妳這是說真的，還是只是編故事？」莎朗強調：「都是真的」。

莎朗史東在「銀色獵物」又有煽情演出。（取材IMDb）

那時莎朗一幕劈腿露出未穿底褲的驚人畫面，觀眾看後無不熱議，她的知名度亦瞬間飛漲。儘管事業上大成功，她卻從此被貼上艷星的標籤，連和前夫離婚都搶不到養子的監護權，因為大家認為她不會是個好媽媽，都戴著有色眼鏡看她，成名、走紅也讓她付出沈重的代價。