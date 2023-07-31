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飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

聯合新聞網／即時報導
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。（取材自pexels）
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。（取材自pexels）

有些人有易暈體質，不管搭乘車子還是船，甚至飛機都有出現頭暈、不舒服的形況。澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為愈靠近機尾，搖晃的程度會愈大，恐怕會讓人更不舒服。

澳洲機師尼可拉森(Jimmy Nicholson)常在抖音分享關於搭飛機的小知識，這次他拍影片教大家如何選擇飛機座位，他表示其實很多人不知道，飛機愈靠近機尾「搖晃程度越大」，會比前排顛簸許多，因此如果會暈機的旅客，建議盡量選擇「飛機前排」的位置，降低自己的不舒服感。

尼可拉森也表示，雖然亂流會導致旅客暈機或是焦慮，但通常並不危險，請大家不用太害怕，另外，除了座位選擇飛機前排之外，尼可拉森也建議容易暈機的旅客，可以多看看窗外景色，尤其盯著地平線來分散注意力，能夠有效減緩不適感。

不過先前也有英國機長伊茲(Nick Eades)透露飛機上最佳位置，他則認為靠近緊急出口的座位為首選，如果飛機發生事故，坐在此位的人不僅可以幫助人們，還可能第一個離開飛機，是個絕佳位置，伊茲也強調，每個人都應該掌握安全，而不是仰賴機長一個人。

澳洲 抖音

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