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男生都懂？餐廳「男女座位」暗藏潛規則 他見這幕愣了

聯合新聞網／ 即時報導
網友發現餐廳內男女座位藏有「潛規則」，通常女生都會坐在靠牆位置，男生則會坐在靠走道的位置。 示意圖。（取材自ingimage）
網友發現餐廳內男女座位藏有「潛規則」，通常女生都會坐在靠牆位置，男生則會坐在靠走道的位置。 示意圖。（取材自ingimage）

餐廳禮儀又多了一項？一名男網友最近和女生朋友到餐廳用餐，因為靠牆座位的視野比較好，所以他選擇靠牆位置先入座，未料女生朋友事後卻告訴他「他是唯一一個坐裡面的男生」，他才發現在場所有男性都坐在靠走道一側，這不禁讓他納悶「有這樣的餐廳禮儀潛規則？」

這名男網友表示，由於他喜歡坐在靠牆位置，面對窗、吧台或走道的座位視野會比較好，和女生朋友到餐廳吃飯時，他便自然地選擇靠牆位置入座，中途去上廁所時收到對方傳訊問到「你是唯一一個坐裡面的男生，你沒注意到嗎？」這時他才意識到餐廳內所有男生客人都坐在靠走道的位置。

男網友仔細看才發現，餐廳內的男生們全都靠走道、面對牆壁入座，女生們則全都靠牆、面對走道，男網友表示驚訝地說，「竟然有這種餐廳禮儀潛規則？難道是全台灣男人們的默契嗎？」他認為不論男女誰先到誰先選位置比較合理，「目前想到會讓女生靠牆的原因，可能是怕包包被人摸走吧」。

貼文吸引許多女性網友留言回應，「靠牆比較有安全感」、「有時候另一半會避免女生座位隔壁是異性，尤其座位比較近的時候，看到隔壁靠牆的是女生就會自動給女生坐」、「我是女生也都坐裡面，因為通常都有包包、外套，裡面的位置比較好放東西，如果兩邊都是可移動的椅子，就隨便坐沒差」、「其實這沒有一定，但我認識的所有男性都蠻顧慮我的，會讓我先選，沒遇過搶著坐裡面的，個人覺得蠻紳士，加分」。

也有不少男性網友表示，「通常坐外面靠走道是因為上菜，裡面的位置會被視為比較好的，正對來上菜的人，通常給長輩、約會的另一半都會請他們坐裡面」、「坐外面會被路過的人碰到啊，所以一直都是讓女生坐裡面比較安全」、「就是莫名的覺得女生坐在裡面位置比較安全跟讓她有安心感吧，還真的是潛規則」。

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