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首例導引墜落 歐洲氣候觀測衛星「風神」重返地球

中央社／巴黎29日綜合外電報導
氣流觀測衛星「風神號」29日在歐洲太空總署導引下，成功重新進入地球大氣層並安全燃燒。圖為「風神號」2018年發射升空後的模擬圖。（美聯社）
氣流觀測衛星「風神號」29日在歐洲太空總署導引下，成功重新進入地球大氣層並安全燃燒。圖為「風神號」2018年發射升空後的模擬圖。（美聯社）

歐洲太空總署今天表示，歐洲一枚氣流觀測衛星在輔助導引讓殘骸碎片飛濺傷害最小化之後，成功返回地球，寫下人造衛星在受控制狀態下重返地球的首例。

法新社報導，這是歐洲太空總署（European Space Agency）首次嘗試協助人造衛星重新進入地球大氣層。

這項操作使「風神號」（Aeolus）衛星可在最適當位置返回大氣層，即使有任何殘骸未能在穿越大氣層的過程中完全燃燒殆盡，也會墜落在事先規畫好的大西洋路徑上，減少殘骸砸中人、物的風險。

以希臘風神命名的「風神號」衛星2018年發射升空，測量地球全球的氣流路徑，協助研究人員改善短期氣象預測，也讓人類更了解人為氣候變遷

歐洲太空總署表示，經過多日來複雜的操作之後，這枚一公噸重的衛星約於格林威治時間今天2時在南極洲上空重新進入地球大氣層。

衛星從原本地表上方320公里處的軌道開始下降，逐步降低至120公里高處，以重新進入地球大氣層並安全燃燒。

歐洲太空總署首席太空碎片工程師巴斯提達（Benjamin Bastida）告訴法新社：「（風神號）成功進入我們希望進入的區域，也就是南極洲上空，那邊的人口世界最少。」

歐洲太空總署也希望透過這次的操作過程，為未來衛星重返地球蒐集資料，展示最佳做法，盼能引起其他國家或組織跟進。

太空 氣候變遷

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