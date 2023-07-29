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全球唯一大熊貓三胞胎迎9歲生日 美食一刻都不能停

中新社／廣州29日電
廣州長隆大熊貓三胞胎大姐「萌萌」在享用特製的生日蛋糕。(新華社)
廣州長隆大熊貓三胞胎大姐「萌萌」在享用特製的生日蛋糕。(新華社)

7月29日，在廣州長隆野生動物世界，全球目前唯一存活的大熊貓三胞胎——「萌萌」、「帥帥」、「酷酷」三姊弟，迎來9歲生日。

2014年7月29日淩晨，大熊貓「菊笑」在廣州長隆野生動物世界陸續誕下三隻幼仔，這也是全球唯一存活的大熊貓三胞胎。長大後的三胞胎性格迥異，姊姊「萌萌」性格文靜優雅，仿佛是一位廣州「西關小姊」；二弟「帥帥」大膽健壯，有「廣東靚仔」之稱；老么「酷酷」與小時候淘氣不同，現在非常「佛系」，只對吃和睡感興趣，好像悠然自得的廣州「東山少爺」。

為慶祝大熊貓三胞胎9周歲生日，廣州長隆野生動物世界的大熊貓「奶爸」、「奶媽」精心準備了別樣生日禮：「萌萌」的公主房、「帥帥」的粵式龍舟玩具，「酷酷」的遙控小火車，以及一熊一份的三層消暑蛋糕。

據長隆熊貓保育專家青姊介紹，作為從小在廣東長大的大熊貓，三胞胎的美食一刻都不能停，每天15時，工作人員還將「下午茶」準時送上，讓三胞胎享受舒服愜意的「廣式」生活。

據悉，每年過生日，大熊貓三胞胎都有熱鬧的生日會，今年也不例外。7月上旬，園方便陸續收到全球各地粉絲錄製的祝福視頻。29日當天，來自全球各地的三胞胎親子家庭以及7月份生日的「小壽星」們紛至沓來，共同為大熊貓三胞胎慶生。 

園方也準備了「粵式伴手禮」，包括T恤、生日帽、發卡等生日裝扮，親子家庭現場完成「熊貓大變身」後參加「熊貓主題嘉年華」。少兒樂隊改編三胞胎主題曲、少兒舞獅等表演輪番上場。表演結束後，揭幕九周歲蛋糕禮盒，音樂隨之響起，全場大合唱生日歌，氛圍感十足。

廣州長隆大熊貓三胞胎三弟「酷酷」的生日禮物是一台裝著特製蛋糕的小火車。(新華社)
廣州長隆大熊貓三胞胎三弟「酷酷」的生日禮物是一台裝著特製蛋糕的小火車。(新華社)
廣州長隆大熊貓三胞胎二弟「帥帥」在享用特製的生日蛋糕。(新華社)
廣州長隆大熊貓三胞胎二弟「帥帥」在享用特製的生日蛋糕。(新華社)

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