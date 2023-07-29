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8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官

記者劉小川／即時報導
豔陽高照的8月來了！6星座迎來好運新世界。(取材自pexels)
豔陽高照的8月來了！6星座迎來好運新世界。(取材自pexels)

8月是烈日當頭的日子，隨著風光明媚，將迎來好兆頭的幾個星座。進入8月將迎來怎樣的好運隨身，以下解析6個星座，將在8月起有好的開啟，打開自己的新眼界。

牡羊座

8月份的牡羊座，可在迎來一波新的創造力及激情。在事業的方面，會也不同的創新跟突破，享受到被認可的喜悅與成就，就要脫胎換骨，默默努力也有換取成就的時刻。

金牛座

8月份的金牛，將過去動盪不安的生活，在新的月份就會迎來穩定感。可能在財務、職業上有所突破跟收穫，有機會可以在工作上得到更多的回報，讓自己在工作的掌握上更踏實。

雙子座

雙子座在8月份可以感受到另一個層次的內心平靜及和諧。透過與大家建立更好的溝通、理解關係中，建立更加穩固的人際關係圈，獲得內心更多滿足感。

巨蟹座

巨蟹座在8月份跟雙子座相同，處於一個社交、人際關係的巔峰月份。會結交到許多不同領域的朋友，並且擴展自己的社交圈，在不同的社交圈中，體驗到不同的快樂及滿足感。

獅子座

8月是獅子寶寶們的生日月份，將迎來新的桃花運的月份，在這時獅子座也可以成就自我認同價值的最佳時機。獅子將會展現最佳的領導魅力，贏得許多人的讚賞與尊重。

處女座

處女座是一個富有生活激情跟創造力的星座，在這個8月特別會展現。從生活到事業發展的突破，將會在得到與自己心中的滿足達到平衡點。

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