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棒球U12世界盃好萌 美轟全壘打 紐西蘭選手也上前擊掌

記者陳宛晶／綜合報導
（取材自推特影片截圖）
（取材自推特影片截圖）

棒球U12世界盃棒球賽今年在台灣台南舉行，首日因颱風攪局，6戰全數泡湯，今天終於迎接賽事開打，衛冕冠軍美國隊預賽首戰下馬威，提前在4局打完以得分、分差都破賽會紀錄的43：1擊敗紐西蘭隊。紐西蘭志在參加，不僅在攻下1分時蹦蹦跳跳，看到美國選手敲出滿貫砲，還上前擊掌，模樣可愛。

美國為4屆冠軍、U12的最多冠球隊，今天面對實力明顯差了許多截的紐西蘭，4局敲出24支安打、5轟、灌進43分。

韓裔選手布萊恩‧朱（Bryant Ju）雙響砲，第3局先敲陽春砲，打了一輪在滿壘時再度輪到他的打席，一棒炸裂滿貫砲，繞壘時連紐西蘭的二壘手、游擊手都上前來想要擊掌，兩位小球員如願得到回應後一臉笑顏，模樣相當可愛。

布萊恩‧朱扛第5棒敲出3安打，狂灌7分打點，架勢十足的第3棒亨利（Leyland Henry）敲出4安打、5分打點，第4棒海德（Paris Head）3安打、3分打點，美國中心棒次串出驚人火力。

紐西蘭直到4局下開張分數，一壘有人時，第4棒亞瑟（Tavita-Mokoenga Reu Arthur）敲出左外野方向的二壘打，再因右外野手傳球失誤推進一個壘包，紐西蘭跑者愣了一下才繼續跑壘，高舉雙手跨過本壘壘包。

韓裔 世界盃

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