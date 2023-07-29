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3星座「最怕被人看不起」 第1名優越感超強「喜歡被追捧」

聯合新聞網／綜合報導
有些人則是極度自卑，認為自己不好，總是很羨慕別人，也很討厭被人看不起。（取材自canva）
有些人則是極度自卑，認為自己不好，總是很羨慕別人，也很討厭被人看不起。（取材自canva）

有些人對自己很有自信，舉手投足都是目光焦點，但相對的，有些人則是極度自卑，認為自己不好，總是很羨慕別人，也很討厭被人冷眼看待，「搜狐網」運勢專欄提到了有三星座「最討厭被看不起」，天蠍、射手、處女都上榜。

天蠍座

天蠍座的人看起來很高冷，很多時候都是一個人，個性孤僻。由於自己不是很有自信、極度敏感，加上害怕受傷，因此不太喜歡主動接近別人，天蠍座的人自尊心很強，討厭被人看不起，所以做任何事情都會努力做到最好，如果沒有把握的是，他們寧可不做，誓死也要捍衛自己的尊嚴。

射手座

射手座的人總是表現出很高興開朗的樣子，其實他們內心還是一個非常自卑的人，他們總感覺自己不如別人，不敢和別人比較，活在自己的世界裡，掩飾心中的自卑。射手座的人從小就對自己有很高的要求，射手座的人總是做出一些舉動想要尋求別人的認可，他們最害怕就是別人的否定，絕對不能看不起他們。

處女座

處女座的人追求完美，事事都要做到最好，正是因為他們內心的自卑心作祟，他們總感覺自己什麼地方都不別人好，所以要努力讓自己做到更好，才能讓別人看不起自己。處女座的人有著比別人更強的優越感，習慣被人追捧，無法接受被人看不起，不管是哪種程度的都不行，所以從他們懂事開始就知道為自己爭取，盡可能表現自己，讓自己成為別人眼中最優秀的那個人。

三星

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