睡公司被酸「馬屁精」仍被裁 她評馬斯克：超沒同理心

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)日前將推特 (Twitter)改名為「X 」引發議論;事實上,馬斯克入主推特後發動多次裁員 、引入付費認證制度,許多強硬手段令人費解。過去力挺馬斯克執行鐵腕政策的產品管理總監克勞福(Esther Crawford)在今年2月被解雇,如今她現身吐露真心話,「他(馬斯克)缺乏同理心,令我相當痛苦」。

克勞福曾在去年PO出在公司熬夜加班「睡公司」的照片,暗示自己力挺馬斯克強硬的管理方式,此舉使她招致抨擊,質疑她根本是在拍馬屁;諷刺的是,即便克勞福力挺自己的大老闆,仍逃不過被裁員的悲慘命運。

紐約郵報報導指出,克勞福在今年2月被推特裁員,一度成為業界笑柄,但她沉寂數月後在推特上發布一段15分鐘的影片分享她在推特任職的奇特經歷。

克勞福回憶起馬斯克交付予她的第一項任務「幾乎不可能在期限內完成」,但她作為產品管理總監領導一支跨時區的團隊晝夜不停地工作,終於克服困難、按時交付了這項產品,她坦言跟在馬斯克身邊工作學習「相當地刺激也很有趣」。

克勞福是少數公開力挺馬斯克鐵腕政策的高層主管,當時她遭受到外界抨擊「被戲稱是億萬富翁的馬屁精」,但她直言能跟在馬斯克身邊近距離觀察學習讓她受益良多,「他的膽識、熱情與說話的方式令人鼓舞」,但她也指出問題「馬斯克缺乏(討論決策的)過程和同理心令人痛苦」。

Like seemingly everyone on this app I have plenty of opinions about Twitter > X and figure now is a good time to open up a bit about my experience at the company.



I tweeted for years into the void for the love of it like many of you, but after selling my startup to Twitter in… pic.twitter.com/bw7CHhk0Xg