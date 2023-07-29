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睡公司被酸「馬屁精」仍被裁 她評馬斯克：超沒同理心

聯合新聞網／綜合報導
馬斯克將推特招牌的藍鳥標誌換掉，並將推特改名為「X」，引發軒然大波。（Getty Images）
馬斯克將推特招牌的藍鳥標誌換掉，並將推特改名為「X」，引發軒然大波。（Getty Images）

特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）日前將推特 （Twitter）改名為「X 」引發議論；事實上，馬斯克入主推特後發動多次裁員、引入付費認證制度，許多強硬手段令人費解。過去力挺馬斯克執行鐵腕政策的產品管理總監克勞福（Esther Crawford）在今年2月被解雇，如今她現身吐露真心話，「他（馬斯克）缺乏同理心，令我相當痛苦」。

克勞福曾在去年PO出在公司熬夜加班「睡公司」的照片，暗示自己力挺馬斯克強硬的管理方式，此舉使她招致抨擊，質疑她根本是在拍馬屁；諷刺的是，即便克勞福力挺自己的大老闆，仍逃不過被裁員的悲慘命運。

紐約郵報報導指出，克勞福在今年2月被推特裁員，一度成為業界笑柄，但她沉寂數月後在推特上發布一段15分鐘的影片分享她在推特任職的奇特經歷。

克勞福回憶起馬斯克交付予她的第一項任務「幾乎不可能在期限內完成」，但她作為產品管理總監領導一支跨時區的團隊晝夜不停地工作，終於克服困難、按時交付了這項產品，她坦言跟在馬斯克身邊工作學習「相當地刺激也很有趣」。

克勞福是少數公開力挺馬斯克鐵腕政策的高層主管，當時她遭受到外界抨擊「被戲稱是億萬富翁的馬屁精」，但她直言能跟在馬斯克身邊近距離觀察學習讓她受益良多，「他的膽識、熱情與說話的方式令人鼓舞」，但她也指出問題「馬斯克缺乏（討論決策的）過程和同理心令人痛苦」。

眼看推特被改名為「X」引發鉅變，克勞福表態自己不同意馬斯克做出的諸多決策，並對他出手「毀掉推特」感到詫異，但深信給予足夠的資金和時間就有可能產生創新的東西，「也許X會取得巨大的成功，也可能會失敗，但無論如何希望這將是一次非常有趣的旅程」。

馬斯克 推特 裁員

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