不能被熱到 義大利飆高溫熱爆 酪農用冷卻扇和水霧幫乳牛消暑

義大利帕馬森起司（Parmigiano-Reggiano cheese）。（美聯社）

義大利 乳業公司Zecca del Carzeto第二代老闆Roberto Gelfi，十多年前就為公司養的乳牛安裝風扇、水霧等降溫設備，避免牠們因為天氣熱壞了，義大利上周遭遇熱浪 侵襲時，他也趕忙協助乳牛「涼快」。

原因無他，熱緊迫（heat stress）會讓牛乳減少10%。享受消暑特別待遇的Zecca del Carzeto家乳牛，所產的牛奶 ，是製造有起司之王稱號的帕馬森起司（Parmigiano-Reggiano cheese）原料。

以前，Roberto Gelfi全年只需在最熱的兩個月用上這些冷卻設備，近年基本上一年有五個月都要開，而且每天最長要開16小時，可以想像成本增加非常多。

Roberto Gelfi現在也是義大利Parma農民與農業組織總裁。他說：「氣溫超過攝氏26度時，牛隻就會受苦。」英國金融時報（FT）記者最近前去採訪時，看到牛舍裡有巨大風扇，正在以最大風速讓乳牛涼爽，還有一部特製機器向牛隻噴灑細密水霧，協助降溫。

義大利艾米利亞-羅馬涅地區（Emilia-Romagna）會嚴格遵照厚17頁的古法步驟，製造帕馬森起司。對當地酪農而言，因應地球暖化最優先要考慮的，就是要怎樣讓牛隻感到涼快。

極端氣候不只會導致擠出來的牛奶變少，也會影響牛隻所吃的苜蓿牧草和其他飼料種植。當地農民必須投資開鑿新井等灌溉設施，才能克服水需求增加、但供給愈來愈少的困難。

乳牛在炎夏一天的喝水量最縮可達140公升，冬天就只喝80公升到90公升左右。夏天也吃得比較少，牛乳產量因此下降。

另一家起司製造商Montecoppe執行長Luca Rovesti說，現在艾米利亞-羅馬涅地區裡，即使在夜間最低溫時的溫度，基本上都比15年前高出攝氏2度到3度。最近義大利遭遇熱浪期間，Montecoppe冷卻扇和灑水系統，24小時全天候開機，保持牛隻舒適。

酪農場Giansanti Di Muzio製作帕馬森起司有55年歷史的老師傅Vincenzo Fanari發現，今年夏天牛乳比冬天時淡，這代表夏天牛乳量已經少了的情況下，如果要做每顆40公斤重的起司輪球，還需要使用更多牛乳。因此，產量由原來的每天可產七顆，減為六顆。