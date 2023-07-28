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搭幽浮熱潮 麥當勞推外星概念餐廳 請出80年代角色CosMc

編譯黃淑玲／綜合外電

速食業巨人麥當勞（McDonald's）計畫分拆另一個餐廳品牌，將請出曾出現在麥當勞1980、1990年代廣告中的外星人「CosMc's」，目標為明年初在限定地點開張，未來麥當勞吉祥物不再只有「麥當勞叔叔」羅納德‧麥當勞（Ronald McDonald），「宇宙麥」CosMc也將成為生力軍。

麥當勞最新公布的財報顯示，第2季獲利增加近一倍至23.1億美元，經調整後為每股盈餘3.15美元，營收年增14%至65億美元，都優於分析師預估。麥當勞歸功於美國事業「成功的餐廳水準執行力、文化相關品牌與行銷活動，以及數位和外送事業的成長」。

麥當勞執行長Chris Kempczinsk說，「儘管全球宏觀經濟挑戰持續，我們繼續投資成長動能與品牌，以符合顧客明日所需。」他強調，麥當勞的品牌力為歷來最強，將會持續強力執行成長計畫。

麥當勞計畫分拆另一個餐廳品牌，將請出曾出現在麥當勞1980、1990年代廣告中的...
麥當勞計畫分拆另一個餐廳品牌，將請出曾出現在麥當勞1980、1990年代廣告中的外星人「CosMc's」。（取材自YouTube）

麥當勞規畫中的新品牌CosMc's，靈感來自老廣告當中，半機器半宇宙卡通造型的角色CosMc，喜歡麥當勞食物。

麥當勞公開這個副牌餐廳構想的時機相當有趣。因為本周國會山莊才剛有眾院之下的一個特別委員會，舉行了幽浮聽證會。出席提供證詞的前情報人員言之鑿鑿，說美國政府扣存著所謂的不明異象事物，也就是幽浮。

另外，最近麥當勞為也是個復古角色奶昔大哥（Grimace）過生日，推出附有特製紫色奶昔的生日餐，在網路上爆紅。這幾件事湊在一起，交織出一股神秘驚悚氛圍。

麥當勞不願透露奶昔大哥生日餐的銷量，但相關迷因在社群媒體上的趨勢觸及數十億人，得到數百萬關注。MarketWatch說，麥當勞顯然想以奶昔大哥的成功，乘勝追擊。CosMc's新餐廳的更多細節，要到12月舉辦投資人日活動時，才會揭曉。

麥當勞 投資 眾院

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