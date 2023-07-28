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12星座最愛哭排行榜 巨蟹容易被感動、這星座被自己嚇到

聯合新聞網／即時報導
每個星座容易流淚的程度不同。（圖片來源／ingimage）
每個星座容易流淚的程度不同。（圖片來源／ingimage）

每個人對哭泣的看法不同，有的人認為有淚不輕彈，才是堅強的表現，也有人個性率直，想哭的時候就會哭出來。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，哪些是一遇到委屈，就容易落淚的愛哭鬼。

第12名 魔羯座

魔羯座個性冷靜，即使遇到悲傷的事情，也只會覺得「這樣啊」不會輕易流淚。

第11名 雙子座

雙子座擅於切換心情，很快就能轉移悲傷的情緒。

第10名 金牛座

沉穩的金牛座不容易因難過而哭，倒是在吃到好吃的東西，或者得到想要的事物時，容易喜極而泣。

第9名 處女座

處女座認為哀怒的神情被看到，是一件丟臉的事情，因此會極力避免。

第8名 水瓶座

個性冷酷的水瓶座，不管碰到什麼狀況，內心一定還保有理智的一面。

第7名 獅子座

獅子座其實感情豐富，但要等到一個人的時候才會放聲大哭。

第6名 天蠍座

天蠍座對哭泣很極端，平常會盡量忍耐，不過要是一旦超過界線，就會大哭特哭。

第5名 射手座

射手座相當重視恩情，會因感謝幫助自己的人而流下淚來。

第4名 天秤座

天秤座看似性格冷靜，其實淚腺非常脆弱，只要是在自己人面前，就會忍不住真情流露。

第3名 雙魚座

雙魚是容易被負面情緒所影響的星座，當他們發現一點點悲傷的蛛絲馬跡，心情上就會大受影響，忍不住流下淚來。另外，他們也容易對過往的事情耿耿於懷，會不斷想起悲傷往事，而又再一次哭泣。

第2名 巨蟹座

巨蟹是容易被感動的星座，像是在追劇或看電影、讀小說時，就很可能被故事情節所打動而掉淚。另外，他們也很常喜極而泣，因此在碰到別人遇到好事的時候，反而更容易哭出來。

第1名 牡羊座

情緒上表裡如一的牡羊座，喜怒哀樂都寫在臉上，特別是對親近的人更是如此。有時甚至感情動得比思考快，自己已經淚如雨下了，大腦卻還沒跟上狀況，連自己都會被哭得唏哩嘩啦的自己嚇一大跳。

日本

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