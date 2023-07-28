江宏傑家醜鬧上國際 日人不挺福原愛 網論戰軟飯男、出軌女

江宏傑在27日飛往日本召開記者會，他透露日本法院裁判結果對自己有利，並呼籲福原愛盡快執行法院判決要求。此案受國際矚目，引起各地網友的討論。（本報資料照片）

江宏傑 與福原愛 於2021年正式離婚，昔日「金童玉女」如今卻因官司糾纏，江宏傑更在27日飛往日本 召開記者會。他在會中透露日本法院裁判結果對自己有利，並呼籲福原愛儘快執行法院判決要求。此案受國際矚目，隨著媒體報導紛紛出爐，也引起日本、大陸網友的討論。

江宏傑27日召開國際記者會，正面迎擊前妻福原愛，他在會中表示，「今年的7月20號，我收到日本法院裁判結果」，透露判決內容是對他有利的，並對日本法院的裁判表達感謝。江宏傑也向福原愛喊話：「日本法院已經作出裁判，我個人還是比較不希望用強制執行的方式，希望福原小姐可以配合日本法院的裁判」，一度講到眼泛淚光。而針對江宏傑以「綁架」為題的控訴，福原愛也在稍早透過律師，發出五點聲明。

由於日本媒體報導沒有相關限制，日媒詳盡轉載兩人的糾紛，日本網友也時刻關注案情的走向。不過身為「自家人」，日網多數評論皆對福原愛的行為表示不理解，直言「感覺對福原愛現在只剩下負面印象」、「為什麼雙方不能好好協商」、「如果真的是犯罪行為的話，就算是名人也應該受懲罰」、「超越廣末涼子了」，更有網友表示，希望她以後不要出現在螢光幕前。

而這起案件不只引起台、日的關注，「#江宏傑宣布告贏福原愛」也登上了微博的熱搜，兩派網友更掀起論戰。有人以「軟飯男」揶揄江宏傑，表示他只是想搏關注，甚至蹭福原愛的流量，「那啥，你是不是最近又沒錢了」、「找錯男人真的倒楣一輩子」、「感覺是江宏傑一直在蹭愛醬的熱度」。

不過也有理性網友指出，是福原愛出軌在先，呼籲其他人明察是非，別被輿論帶跑，「網友們吐槽江都是沒有證據的臆測，但福的問題卻是真切的證據。雖然如此心理上還是相信福，好奇怪」、「幾種語言的文字，記者會前的洗白，不管怎麼樣都不應該失聯，再怎麼人家也是孩子的父親」、「雖然男的是軟飯男，但是女方確實出軌了，網際網路沒有記憶嗎」。