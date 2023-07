愛爾蘭搖滾天后辛妮歐康諾。(美聯社)

1990年代走紅國際的愛爾蘭搖滾天后辛妮歐康諾(Sinéad O’Connor)離世,享壽56歲,曾以一首「Nothing Compares 2 U」紅遍全球。

她曾打趣表示,自己的墓碑上只要刻上姓名與手機號碼即可 ,「這樣所有人就會知道還是可以聯絡上我,雖然我已身在別處。」(know I am still contactable, though I’m elsewhere”)