晚上不吃飯更長壽？醫卻說「吃入正常能量、少吃宵夜」有幫助

不吃宵夜晚餐能更長壽？最新研究曝光。(取材自pexels)

進入社會後的每個人，時常忙於工作與家庭之間來回奔波。在每日三餐裡，總有少吃個一兩餐已經是稀鬆平常的事情。有時候會忙到剩下晚上的時間，甚至到了宵夜時間才連同晚餐一起進食，長期下來真的不會影響到健康嗎？

除了工作的時間壓迫之下，有些人為了減肥，晚餐跟睡覺總是餓著肚子，這樣長期下來會對身體有所影響嗎？2021年Nature期刊中，來自哥倫比亞大學 的一項研究表示，晚上餓肚子其實可以延年益壽。研究對象選擇使用果蠅，設計不同的四種飲食法：24小時進食、12小時白天禁食、24小時進食後24小時不受限制進食、及研究的iTRF模式（4小時進食，禁食20小時，次日不限制）。

結果指出，最後一種的果蠅壽命最長，其中雌性果蠅的壽命增加約18%、雄性增加13％。20小時禁食時間也很關鍵，只有在夜間禁食，並非正常三餐時間。

意味著晚上不吃飯、不吃宵夜餓著肚子睡覺的人更長壽嗎？但家醫科醫生王科維指出，人體需要每天維持一定的能量作為日常行動使用，如果不吃飯，其他生活方式不變，長期反而會導致身體營養不良、體力不振、精神萎靡等。

但醫師也提醒，睡前最好不要吃宵夜，可能對身體產生以下影響，即使要晚上吃東西，最好睡前3小時也不要吃東西。

1.營養代謝失衡

宵夜多為高脂肪、高蛋白、碳水化合物的食物居多。容易引起營養失衡的問題，並且加速鈣質流失。

2.血管變細、變脆弱

人每日的基礎代謝是固定的，夜間如果攝取過多熱量，卻無法消耗，就會囤積在身體內，間接的增加身體負荷，造成內分泌混亂，進而給動脈硬化埋下隱患。

3.消化道疾病

腸胃黏膜約在2至3天會更新一次。而更新時間皆在夜間修復是最佳時機。所以如果晚上吃宵夜，就會造成腸胃道的負擔，影響胃黏膜的修復，嚴重就會引起胃部發炎。

夜間的身體新陳代謝速度會下降，如果此刻進食，熱量消化的能力就會減弱，多餘的熱量就會儲存在身體，進而變成脂肪，導致脂肪過剩。