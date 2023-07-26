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有多愛就有多恨…3大星座惹不起 「這類人」一旦黑化就精通權謀

聯合新聞網／ 即時報導
《搜狐號》點名三個星座的朋友，直呼「千萬不要去招惹他們！(ingimage)
《搜狐號》點名三個星座的朋友，直呼「千萬不要去招惹他們！(ingimage)

一旦動怒、就會完全喪失理智的三大星座！《搜狐號》點名三個星座的朋友，直呼「千萬不要去招惹他們！」

雙魚座

雙魚座看上去柔柔弱弱、人畜無害，若是把他們惹著急，也會一秒變狠心。雖然雙魚平時待人友好、熱心真誠，很少會有拒絕別人的時候，但黑化後完全變了樣，「讓人怎麼死的都不知道，權術計謀樣樣精通，非要報復了對方才罷休」。天真活潑的雙魚座看似一副好欺負的樣子，內心卻充滿了不一樣的陰暗，當受到欺負的時候，他們會選擇隱忍，把所有委屈都往心裡吞，當忍到一定程度，報復心就會越來越強烈，「只要一有機會，就會把你往死裡整，甚至把你逼得走投無路，絕對的心狠手辣」。

天蠍座

多愛一個人就會有多恨一個人，天蠍座愛一個人的時候，恨不得把天上的星星摘下來送給對方，如果被辜負了，就會將他們所有的恨意激發出來，被陰暗負面的情緒所掩蓋，無比心狠，報復心很重。天蠍座怕麻煩，通常知道別人的事情都不會主動攪和，而且他們肯定不會主動去惹別人，只想要世界清凈，其實就是比較懶的意思。「但是記住，惹誰都不要去惹天蠍座，雖然他們懶，但真的遇到主動找麻煩的人，就算不讓對方留下整條命，也會讓對方丟掉半條命」。

摩羯座

摩羯座愛記仇，平時就是不苟言笑的模樣，只要是和他們的利益衝突，或者把他們惹毛了，就不要怪他們狠心，「摩羯會把絆腳石通通清理乾淨，心狠起來很可怕，不要輕易去招惹」。摩羯座凡事都會有個限度，自己容忍的底線也是一樣，無論是誰觸碰了，被激怒的話很容易六親不認，哪怕傷人傷己，也要讓對方付出代價。在摩羯座的心裡一直有一條非常明顯的底線，只要不被人觸碰，他們就對別人的挑釁聽而任之，但當他們覺得對方的挑釁夠了，會把所有的氣全部發出來，那時候憤怒的他們才是最可怕的。

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