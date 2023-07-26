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暈車人必看 日網友曝「戴一邊耳機聽音樂」真的不暈了

聯合新聞網／ 即時報導
有些人搭車會暈車，如捷運、地鐵、遊覽車等，圖非新聞當事人。示意圖。（本報資料照片）
有些人搭車會暈車，如捷運、地鐵、遊覽車等，圖非新聞當事人。示意圖。（本報資料照片）

當人搭車或坐船時，內耳傳入身體在晃動的訊號，眼睛傳入的則是車廂或船艙內靜止的狀態，兩種不相配狀態的訊號會刺激神經構造，有些人因為耐受力較差就會容易暈車或暈船。日本網友分享一個不暈車的小妙招，就是在坐車前，在一邊耳朵內塞耳機 聽音樂 ，就不會暈車了。有網友實測 真的有效，直呼「長知識！」

臉書粉專魚漿夫婦分享並翻譯日本網友佐原ひかり的推文，該網友表示，有人告訴他「坐車前，提前只在其中一邊耳朵裡塞耳機聽音樂，您的三半規管就會出現BUG，然後就不會暈車了」。該網友實測，他以前搭乘電車都一定會暈車，想不到塞耳機後居然一點也沒有暈車。

該網友表示，車程單程一小時、往返兩小時的車程就像是一瞬間的事，讓他大讚「真的是改變人生的一個生活小技巧」。他也說，他嘗試去程戴右耳、回程戴左耳，結果都有效，不過這期間他也沒有滑手機 ，而是閉眼休息。

臉書貼文下的網友實測也相當有效，有網友留言「今天搭公車前就開始聽，上車繼續聽，真的有效！我還在車上看手機都沒暈！」、「真的！前幾天坐了幾小時的車，一開始就有點暈，上車時我兩邊耳朵都塞了耳機。後來睡了一小覺醒來就突然不暈了！醒來時有一邊的耳機掉了下來，原來不再暈車是因為這樣呢！」

魚漿夫婦也提醒，「只要一邊耳朵就好囉，耳機內要聽音樂，大約一、兩首歌就可以了」。其他人大讚「謝謝分享，從小暈到大」、「很有用，超級有用的分享文」、「原來可以這樣」、「我要試試看」。

臉書 日本

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