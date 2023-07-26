吹冷氣睡覺愈睡愈累 醫曝很多人都犯了「這個錯」

吹冷氣睡覺愈睡愈累，研判應是臥室溫差變化，鼻過敏發作，一覺睡醒後，即感覺頭昏腦脹、沒有睡飽。(Getty Images)

天氣炎熱，民眾晚上吹冷氣睡覺已是常態，但有人抱怨，吹冷氣睡覺，一覺睡醒後，「感覺愈睡愈累，頭昏腦脹」。台灣新北市立土城醫院院長黃璟隆說，如果吹冷氣睡覺愈睡愈累，研判應該是臥室溫差所致，像許多民眾吹冷氣想要省電，頻繁的調整冷氣溫度，調上又調下，造成室內溫度忽冷、忽熱，鼻過敏 容易發作，造成鼻塞、呼吸不順，大腦氧氣不夠下，一覺睡醒後就會感覺頭昏腦脹、沒有睡飽。

「天氣炎熱，吹冷氣睡覺，在合適的溫度下，應該是睡的最舒服、最安穩。」黃璟隆建議，依個人感覺舒適的程度，晚上睡覺時，將冷氣溫度設在攝氏25至27度間，不要一直變動，避免溫差忽高、忽低，導致鼻過敏。睡覺時如果感覺冷，可以蓋上毛毯，如果覺得熱，可以搭配電扇使用，千萬不要頻繁的把溫度調上、調下。

黃璟隆指出，近日收治一名20多歲女子，整天打噴嚏、流鼻涕就醫，診斷為過敏性鼻炎。經服藥治療後，才緩解症狀，主要病因就是頻繁的進入冷氣房與一般室溫房間，溫差過大，引發不適。

新光醫院睡眠中心主任林嘉模說，吹冷氣睡覺愈睡愈累，也可能是是冷氣溫度設定太低，或冷氣濾網沒有清洗，引起鼻塞、呼吸不順，一夜過後，也會感覺頭昏腦脹、沒有睡好。若有此類症狀須就醫檢查、治療，並應清洗家中冷氣濾網。