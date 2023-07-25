全球氣候浩劫倒計時 墨西哥灣流恐在2025年前崩壞

受到全球熱化影響，格陵蘭島等地冰層加速消融，抑止大西洋環流流動速度，其中一部分的墨西哥灣流最快恐怕在2025年前崩壞，屆時全球將遭遇氣候浩劫。（Getty Images）

英國衛報報導，「自然–通訊」（Nature Communications）最新刊載研究發現，大西洋經向翻轉環流（Atlantic Meridional Overturning Circulation，以下簡稱「大西洋環流」）流動速度趨緩，其中一部分的墨西哥 灣流（Gulf Stream）最快恐怕在2025年前崩壞，屆時全球將遭遇氣候浩劫。

大西洋環流是一個複雜的洋流系統，可以理解為一個超大型全球輸送帶，將溫暖海水北送至極地冷卻並下沉，繼而帶動大西洋洋流系統。

可是受到全球熱化（global heating）影響，格陵蘭 島等地的冰層加速消融，逐漸抑止大西洋環流的運作，使其處於1600年來最弱狀態。不止如此，研究人員從2021年起便陸續偵測到諸多預警訊號，說明維持地球穩定的生態系統正在接近氣候臨界點。

根據最新研究顯示，倘若全球碳排放量再不減少，大西洋環流將在2025年至2095年間崩壞。就冰河時期的崩壞證據來看，溫度將在幾十年內增加攝氏10度。

大西洋環流崩壞將對世界各地帶來氣候浩劫，包括嚴重影響降雨並破壞印度、南美和西非數十億人賴以維生的農作物，導致歐洲風暴增加與溫度降低，推高北美東部沿岸海平面，還會進一步危及亞馬遜 雨林和南極冰層。

然而，有些學者持反對意見，認為該研究關於臨界點發生的過程以及數據不確定性太大，無法可靠推估臨界點的時間範圍。