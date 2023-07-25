我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

破紀錄…佛州海溫101.1℉ 暖到能「洗熱水澡」

全球氣候浩劫倒計時 墨西哥灣流恐在2025年前崩壞

編譯盧思綸 / 即時報導
受到全球熱化影響，格陵蘭島等地冰層加速消融，抑止大西洋環流流動速度，其中一部分的墨西哥灣流最快恐怕在2025年前崩壞，屆時全球將遭遇氣候浩劫。（Getty Images）
受到全球熱化影響，格陵蘭島等地冰層加速消融，抑止大西洋環流流動速度，其中一部分的墨西哥灣流最快恐怕在2025年前崩壞，屆時全球將遭遇氣候浩劫。（Getty Images）

英國衛報報導，「自然–通訊」（Nature Communications）最新刊載研究發現，大西洋經向翻轉環流（Atlantic Meridional Overturning Circulation，以下簡稱「大西洋環流」）流動速度趨緩，其中一部分的墨西哥灣流（Gulf Stream）最快恐怕在2025年前崩壞，屆時全球將遭遇氣候浩劫。

大西洋環流是一個複雜的洋流系統，可以理解為一個超大型全球輸送帶，將溫暖海水北送至極地冷卻並下沉，繼而帶動大西洋洋流系統。

可是受到全球熱化（global heating）影響，格陵蘭島等地的冰層加速消融，逐漸抑止大西洋環流的運作，使其處於1600年來最弱狀態。不止如此，研究人員從2021年起便陸續偵測到諸多預警訊號，說明維持地球穩定的生態系統正在接近氣候臨界點。

根據最新研究顯示，倘若全球碳排放量再不減少，大西洋環流將在2025年至2095年間崩壞。就冰河時期的崩壞證據來看，溫度將在幾十年內增加攝氏10度。

大西洋環流崩壞將對世界各地帶來氣候浩劫，包括嚴重影響降雨並破壞印度、南美和西非數十億人賴以維生的農作物，導致歐洲風暴增加與溫度降低，推高北美東部沿岸海平面，還會進一步危及亞馬遜雨林和南極冰層。

然而，有些學者持反對意見，認為該研究關於臨界點發生的過程以及數據不確定性太大，無法可靠推估臨界點的時間範圍。

墨西哥 亞馬遜 格陵蘭

上一則

超罕見「Apple運動鞋」拍賣 起拍價150萬元竟是90年代贈品

延伸閱讀

新州警局員工監守自盜 冒領3000元薪資被抓

新州警局員工監守自盜 冒領3000元薪資被抓
邊界河放攔網 聯邦告德州長

邊界河放攔網 聯邦告德州長

洛杉磯旅遊局 陸續重開海外辦事處

洛杉磯旅遊局 陸續重開海外辦事處
墨西哥女子DIY「尋親媽媽」芭比 背後是10萬失蹤人口悲歌

墨西哥女子DIY「尋親媽媽」芭比 背後是10萬失蹤人口悲歌

熱門新聞

透過星座分析，瞭解自己8月財運。(ingimage)

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

2023-07-24 00:22
專欄點名三大笑面虎星座。（示意圖／取材自ingimage）

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

2023-07-19 03:05
美國營養學會24日發布報告，分析70萬退伍軍人數據，找出有助健康的生活習慣。（取材自pexels）

40歲起養成8習慣 讓你多活24年

2023-07-24 22:01
近日海岸邊沖上了一堆狀似男性陰莖的軟體生物，引起當地居民熱烈討論，不少人直衝海岸狂撿這些「陰莖魚」回家。 （取材自推特）

數百根肥滿「陰莖魚」沖上岸堆滿沙灘 民眾搶抓回家喊海鮮自由

2023-07-22 20:47
想在夏天獲得好運，就得付諸行動。(ingimage)

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

2023-07-23 02:25
Google的員工薪資待遇及福利相當優渥，曾有「全世界最棒的公司」美名。(美聯社)

Google員工年薪曝光羨煞眾人 軟體工程師超過71萬元

2023-07-22 22:12

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大
中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪