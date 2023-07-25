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12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

記者劉小川／即時報導
2星座的女人，在什麼情境下，最為迷人呢？（取材自pexels）
2星座的女人，在什麼情境下，最為迷人呢？（取材自pexels）

每個人，在不同的情境下，都可能展現出不同的風貌，或有獨特吸引人的特質，而12星座的女人，在什麼情境下，最為迷人呢？

摩羯座／認真的時候

在許多人印象中的摩羯，都是寡言、嚴肅的模樣。高冷的摩羯座有時候冷酷起來就像是冰山上的花朵，令人有距離感。但摩羯座努力起來是真的非常認真的星座。為了自己的理想及目標，就應該努力的去完成、達成自己的成就，這也正是摩羯座旁人眼裡最有魅力的地方。

水瓶座／茫然的時候

水瓶座的既定印象就是性格多變、古怪，許多想法及反應力都讓人為之驚嘆。但總有一些事情是會讓水瓶座措手不及的部分，就例如惡作劇、驚喜等，這時候的水瓶座，就像是被驚嚇的小動物，在情人眼裡，這時候的水瓶座十分可愛。

雙魚座／認真對視的時候

雙魚座的女生總是用溫柔來澆熄大家的一天的勞累。當雙魚座深情看著另一半時，會感受到那種無可抵抗，想要疼愛她的感覺。

牡羊座／害羞的時候

許多人都認為，對方害羞是非常可愛的。但牡羊座就不同了，這是一個極大的反差感。平日裡大咧咧的牡羊，脾氣不好，講話又直率。但終究是女生，總有會害羞的時候，牡羊座害羞的樣子，就會變得異常的溫柔，就如同那朵晨間正在盛開的花朵，正在綻放。

金牛座／煮飯的時候

金牛對於自己的理想及目標有很大的抱負。但她更想要為自己愛的人，做一頓美味的餐點，看到對方吃得飽飽飽，才是她心中完美的幸福時光，因此金牛座最美麗、最溫柔的時刻，就會是在做飯的一塊。

雙子座／開玩笑的時候

雙子座女生喜歡跟幽默、風趣的人相處。所以在她們的世界裡，只要是有趣的事物總會圍繞在自己身邊，當然本身雙子座的自己，也是喜歡打鬧愛笑的，在群體中也是格外顯眼。所以，想要跟雙子座在一起，就必須了解雙子座的幽默點，這時候的雙子才是真正綻放自己可愛的特點時刻。

巨蟹座／安慰你的時候

巨蟹座時常會讓人感受到一種溫暖的感受，巨蟹女也會自然地散發著一種母性光輝。當身邊人難過時，善於理解它人的巨蟹座，感受到你對事情的不安時，就會主動地靠近你、安慰你，給你一劑良藥，這時候的巨蟹座別具一種特質的魅力，誰說溫柔不能是一種力量，在巨蟹座身上就能體現。

獅子座／在舞台上時

獅子座的女生一出生就似乎帶著一道光芒打在身上似的，到哪都容光煥發。站在舞台上的獅子，會展現出那種自信感，就像是告訴自己，這個舞台本就屬於我的，這樣的獅子女最讓人感到有無限魅力。

處女座／思考的時候

處女座的氣質屬於文靜派，默默努力。注重細節的處女座，不喜歡靠別人去獲得精緻的生活，完全可以為自己掌握，就是處女座內心最滿足的時刻。靜下心思考的處女作，在這時候最有魅力，就像在午後的咖啡廳，陽光不經意的灑落在她們的身上，一切是那麼寧靜的像一幅柔美的畫面。

天秤座／精心打扮的時候

12星座中，最要求自己、最懂得自己時尚的星座就是天秤。性情永遠是這樣的安靜、淡泊感。實質上天秤是非常嬌弱的星座，但出席重要的場合，打扮得體面就是天秤驚艷全場的時刻。

天蠍座／孤單的時候

天蠍座的女生，天生帶有一種神秘又性感的氣質。尤其當天蠍女在夜店、酒吧裡，燈光昏暗的場景中，有一種淡淡的寂寞灑落在她們的身上。這種孤單、寂寞、又讓人不敢親近的感覺，讓人感覺有一種神秘又性感的氣息，天蠍座這種氣質是與生俱來的，誰也學不來。

射手座／笑的時候

射手的女生其實非常愛笑。常常聽到人家說，愛笑的女生運氣絕對不會差。射手座有一種天生的樂觀，是誰也學不會的，對於許多事情都勇敢的接受並且解決問題。也正因如此，射手女生笑容彷彿有一種神奇的療效，讓人看著看著就療癒起來。

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