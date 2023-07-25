沙國1年7.76億邀姆巴佩 NBA球星好羨慕：我長得像，簽我

左為「字母哥」安戴托昆波，右為姆巴佩。(取材自推特、Getty Images)

沙烏地職業足球 聯賽希拉爾俱樂部為網羅法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），傳出向他提供1年7.76億元大合約，許多NBA球星都相當羨慕。

公鹿「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在推特喊話，「希拉爾隊你可以簽我，我看起來像姆巴佩」。姆巴佩本人也轉發這則推文，發了笑哭的表情符號。

剛和勇士 隊續約的格林（Draymond Green）則表示，「他們也有籃球聯賽對吧？我合約上的墨水還沒乾。」

湖人巨星詹姆斯（Lebron James）則貼出電影「阿甘正傳」（Forrest Gump）主角狂奔的迷因圖，並寫道，「當他們打電話給我的經紀人，提供一年合約時，我前往沙國的樣子。」

據知名運動薪資計算網站「Spotrac」統計，詹姆斯職業生涯前20年的球員薪水總和約4.3億美元，加上合約最後2年約5.3億美元。安戴托昆波如果走完合約，13年總共拿到3.35億美元左右。