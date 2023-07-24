我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

AI治百病？有時反而愈幫愈忙

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

聯合新聞網／綜合報導
透過星座分析，瞭解自己8月財運。(ingimage)
透過星座分析，瞭解自己8月財運。(ingimage)

7月即將結束，在進到8月時，每個星座的財運也會有所不同。日本網站「All About」近來就分享12星座，在8月的財運走勢如何，以及幸運物是什麼。

牡羊座

牡羊座在8月或許會有許多空閒，雖然可能因此玩過頭，不過玩樂花掉的時間和精力，會在下個月補回來。不妨就趁著這個機會盡情玩，替自己的內心充電。

幸運物：桌遊

金牛座

雖然可能會碰到很多挫折，不過周圍也會有許多勉勵自我的聲音，因而得到救贖。也可能意外碰到他人送禮，或者店家招待。

幸運物：廚房用品

雙子座

這段期間不管說了什麼，都很有機會實現，因此反而要注意言詞。而為了實現自我夢想，可以試著保持儲蓄習慣。

幸運物：耳機

巨蟹座

過去一度沒有把握住的機會，有可能會在這時回流，因此千萬別再錯過了。平時可以多留意各種情報，並且和伙伴合作。

幸運物：卡套

獅子座

由於太陽進入到獅子座宮中，運勢也有增強趨勢。但在買東西時，不宜太過揮霍，而該慎重考慮必要性質，否則可能會產生巨大虧損。

幸運物：氣球

處女座

雖然可能會遇到充滿領袖氣質的人，但如果太過倚賴對方，對自己的財運也有不良影響。自己願意努力行動，才是開運的關鍵。

幸運物：海灘球

天秤座

各種事物都會順遂前進，但可別因為這樣就掉以輕心，特別是在目標之前，絕對不能抱持著「沒問題了」的想法。

幸運物：室內芳香劑

天蠍座

雖然可能找到人生中的重要工作，但這也會是一場長期抗戰，收入並不會馬上出現。好好努力，累積知識和經驗，才是最重要的。

幸運物：相機

射手座

整體運勢雖然不錯，但財運上有些暴走，例如在購物時，同樣的商品容易買貴價格，或者是重複購買，因此在下手前，最好多加確認。

幸運物：應援毛巾

魔羯座

平時可能需要他人的建議幫忙，不過無論收到什麼樣的建議，最終做決定的都是自己，不要因為結果不理想，就怪罪對方。

幸運物：浮岩

水瓶座

自己的願望，可能會透過與預測完全相反的形式實現。像是碰到一份討厭的工作，實際處理時卻意外得心應手。因此無論是看似如何麻煩的事情，都不妨盡量嘗試。

幸運物：白襯衫

雙魚座

雖然月初可能狀況不錯，但後半或許會陷入僵局。儘管如此，只要持續加油，終點其實也並沒有像想像中的那麼遙遠，因此最重要的，就是提醒自己努力別放棄。

幸運物：墨水

儲蓄 氣球 日本

上一則

超萌海獺「無底洞口袋」藏7貝殼 一聲令下全掏出

延伸閱讀

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」
星座／7月23日至7月29日 雙子座好運到來 天蠍座口才制勝

星座／7月23日至7月29日 雙子座好運到來 天蠍座口才制勝
12星座8月財運全分析 獅子不宜揮霍 這星座當心暴走

12星座8月財運全分析 獅子不宜揮霍 這星座當心暴走
12星座誰最會錯失良機 天秤寧願禮讓、這星座「跨不出關鍵一步」

12星座誰最會錯失良機 天秤寧願禮讓、這星座「跨不出關鍵一步」

熱門新聞

有的星座越是碰到無能的丈夫，越是喜歡對方。示意圖。（取材自中國青年報）

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

2023-07-17 02:11
專欄點名三大笑面虎星座。（示意圖／取材自ingimage）

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

2023-07-19 03:05
布萊德彼特身穿了翠鳥綠針織馬球衫搭配同色麂皮騎士外套，少不了的是一副增添帥氣魅力的Tom Ford飛行員框太陽眼鏡。(取材自溫布頓與ATP tour臉書)

溫網場邊的「貴公子」：小布放送熟男魅力、金宇彬帥穿雙排扣外套

2023-07-17 02:20
近日海岸邊沖上了一堆狀似男性陰莖的軟體生物，引起當地居民熱烈討論，不少人直衝海岸狂撿這些「陰莖魚」回家。 （取材自推特）

數百根肥滿「陰莖魚」沖上岸堆滿沙灘 民眾搶抓回家喊海鮮自由

2023-07-22 20:47
想在夏天獲得好運，就得付諸行動。(ingimage)

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

2023-07-23 02:25
Google的員工薪資待遇及福利相當優渥，曾有「全世界最棒的公司」美名。(美聯社)

Google員工年薪曝光羨煞眾人 軟體工程師超過71萬元

2023-07-22 22:12

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因