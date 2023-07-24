8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

透過星座分析，瞭解自己8月財運。(ingimage)

7月即將結束，在進到8月時，每個星座的財運也會有所不同。日本 網站「All About」近來就分享12星座，在8月的財運走勢如何，以及幸運物是什麼。

牡羊座

牡羊座在8月或許會有許多空閒，雖然可能因此玩過頭，不過玩樂花掉的時間和精力，會在下個月補回來。不妨就趁著這個機會盡情玩，替自己的內心充電。

幸運物：桌遊

金牛座

雖然可能會碰到很多挫折，不過周圍也會有許多勉勵自我的聲音，因而得到救贖。也可能意外碰到他人送禮，或者店家招待。

幸運物：廚房用品

雙子座

這段期間不管說了什麼，都很有機會實現，因此反而要注意言詞。而為了實現自我夢想，可以試著保持儲蓄 習慣。

幸運物：耳機

巨蟹座

過去一度沒有把握住的機會，有可能會在這時回流，因此千萬別再錯過了。平時可以多留意各種情報，並且和伙伴合作。

幸運物：卡套

獅子座

由於太陽進入到獅子座宮中，運勢也有增強趨勢。但在買東西時，不宜太過揮霍，而該慎重考慮必要性質，否則可能會產生巨大虧損。

幸運物：氣球

處女座

雖然可能會遇到充滿領袖氣質的人，但如果太過倚賴對方，對自己的財運也有不良影響。自己願意努力行動，才是開運的關鍵。

幸運物：海灘球

天秤座

各種事物都會順遂前進，但可別因為這樣就掉以輕心，特別是在目標之前，絕對不能抱持著「沒問題了」的想法。

幸運物：室內芳香劑

天蠍座

雖然可能找到人生中的重要工作，但這也會是一場長期抗戰，收入並不會馬上出現。好好努力，累積知識和經驗，才是最重要的。

幸運物：相機

射手座

整體運勢雖然不錯，但財運上有些暴走，例如在購物時，同樣的商品容易買貴價格，或者是重複購買，因此在下手前，最好多加確認。

幸運物：應援毛巾

魔羯座

平時可能需要他人的建議幫忙，不過無論收到什麼樣的建議，最終做決定的都是自己，不要因為結果不理想，就怪罪對方。

幸運物：浮岩

水瓶座

自己的願望，可能會透過與預測完全相反的形式實現。像是碰到一份討厭的工作，實際處理時卻意外得心應手。因此無論是看似如何麻煩的事情，都不妨盡量嘗試。

幸運物：白襯衫

雙魚座

雖然月初可能狀況不錯，但後半或許會陷入僵局。儘管如此，只要持續加油，終點其實也並沒有像想像中的那麼遙遠，因此最重要的，就是提醒自己努力別放棄。

幸運物：墨水