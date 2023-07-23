推特將改商標 經典「藍鳥」有名字、致敬NBA傳奇

社群網站推特商標上的藍色小鳥暱稱賴瑞，是共同創辦人用來向NBA傳奇球星致敬，如今商標面臨改版。（路透）

社群網站推特 （Twitter）2010年起在商標上放上一隻藍色小鳥，如今商標面臨改版。這隻小鳥暱稱賴瑞（Larry the Bird）是共同創辦人用來向NBA傳奇球星致敬。

據報導，推特執行長、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）22日證實，準備撤換該平台使用10年以上的藍色小鳥商標。他推文宣告「我們很快就會告別推特品牌，逐步告別所有鳥類」。

紐約時報2014年曾回顧，這個2006年問世的社群網站一開始就曾使用藍色小鳥做為吉祥物，但到2010年才正式放到商標上，歷經改版，目前版本是2012年時任創意總監鮑曼（Doug Bowman）設計。

「推特就是這隻鳥，這隻鳥就是推特。」如今已經離開推特的鮑曼，11年前發表Logo時如此說明品牌形象。

關於藍鳥Logo另一軼事是，這隻鳥在公司內有個名字叫做賴瑞（Larry the Bird）。

幾個證據包括，2012年新Logo問世，員工一則推文提到，鮑曼在台上介紹「賴瑞進化史」。2011年推特官方帳號也曾在推文提到賴瑞那隻鳥。

至於取名賴瑞的由來，推特共同創辦人史東（Biz Stone）2011年曾在一則推文證實，商標小名賴瑞是為了向美國職籃NBA傳奇球星「大鳥」博德（Larry Bird）致敬。

名人堂球星「大鳥」博德活躍於1980年年代，球員生涯一直效力波士頓 賽爾蒂克隊。史東正是成長於波士頓地區。