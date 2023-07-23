「芭比海默」是真的 芭比設計師曾研發飛彈

「芭比」和「奧本海默」同一天上映，帶旺暑期票房。(美聯社)

同一天上映的兩部好萊塢 暑期大片「芭比 」（Barbie）和「奧本海默」（Oppenheimer），意外因為一個人而串起關聯：芭比設計師萊恩（Jack Ryan）。

萊恩在加入玩具公司美泰兒（Mattel）之前，效力於美國航太巨擘雷神公司（Raytheon），曾協助研發出構成美國飛彈防禦系統支柱的多款武器。

CNBC報導，畢業於耶魯大學 的萊恩，曾協助研發構成愛國者飛彈系統基礎的麻雀飛彈和鷹式飛彈，這套系統曾是美國最先進的防空武器之一。

萊恩後來跳槽到Mattel，並最高擔任到該公司的研發設計副總。他1959年7月在美國以芭比娃娃的設計概念細節申請專利，並在1961年11月取得了「玩偶構造」的專利權。他同時Chatty Cathy娃娃和風火輪小汽車等玩具的發明人。

萊恩過世於1991年，享壽65歲。在他辭世前，共因為他的設計累積獲得超過1,000項專利。

在雙方粉絲過去幾周的熱炒話題下，「芭比」和「奧本海默」兩部強片儘管撞期，卻雙雙開出好票房。「芭比」20日上映的口碑場美國國內票房為2230萬美元，預計整個周末票房可達到1.4億美元；「奧本海默」同日票房雖以1050萬美元略遜一籌，但整個周末票房也預計上看6000萬美元。