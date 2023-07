衝戲院看「芭比海默」北美周末票房今年首次破3億元

「Barbie芭比」與「奧本海默」同一天上映,戲迷直接暱稱要去影院看「芭比海默」。(合成圖,取材自推特)

「Barbie芭比 」(Barbie)北美首映票房大賣,不僅輕鬆奪得最新一期北美周末票房冠軍,更拉動北美周末票房今年首次突破3億美元。

據票房統計網站Box Office Mojo7月23日發布的電影市場數據,25部影片北美周末票房(21日至23日)報收約3.02億美元,較前一周末大漲約115%,連續第4周呈現上揚態勢。

華納兄弟影業推出的奇幻愛情喜劇片「Barbie芭比」是此波漲勢的引擎。該片21日亮相之際,即以約7080萬美元成為當日北美票房冠軍。之後又憑藉約1.55億美元首映周末票房,在該統計周期北美總票房中獨占半壁江山。加上海外市場,該片總票房現約3.37億美元。

「Barbie芭比」北美周末票房1.55億元奪冠。(Getty Images)

「Barbie芭比」在票房開門紅的同時,亦收獲不俗開畫反響。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分80、爛番茄新鮮度90%,CinemaScore打分為A。

與「Barbie芭比」同日亮相的另一部新片「奧本海默」(Oppenheimer),以約8050萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍;加上海外市場,迄今總票房約1.74億美元。這部歷史傳記劇情片由克里斯多福諾蘭 (Christopher Nolan)執導,目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.8、MTC評分89、爛番茄新鮮度94%,CinemaScore打分為A。

雖受強勢新片衝擊影響,上期北美周末票房亞軍「自由之聲」(Sound of Freedom)此番票房環比跌幅僅約26%,以約2014萬美元位列本輪排名第三位。這部改編自真實事件的傳記劇情動作片講述從非法組織手中解救兒童的驚險故事,迄今總票房約1.25億美元。

好萊塢 明星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)主演的「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)第二個上映周末票房環比下跌約64%,以約1950萬美元從上期榜單冠軍降至本輪排名第4位。目前這部動作冒險片北美累計票房約1.19億美元;加上占比近七成的海外市場,迄今總票房約3.71億美元。

隨著放映影院數量減少,動作冒險片「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)以約670萬美元周末票房從上期榜單第4名退居本輪排名第5位。目前該片北美累計票房約1.59億美元、總票房約3.35億美元。

連映8周的漫威奇幻冒險動畫片「蜘蛛人:穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)票房進賬腳步已然放慢,以約282萬美元周末票房退居本期榜單第8位。目前該片北美累計票房約3.75億美元、總票房約6.75億美元。