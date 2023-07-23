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暴雨把上海下成「海上」 高架橋淹成「高架河」

記者謝守真／即時報導
上海21日下班尖峰時段突然降下暴雨，多處因此出現淹水現象，不少民眾只好脫掉鞋子涉水而行。(Getty Images)
上海21日下班尖峰時段突然降下暴雨，多處因此出現淹水現象，不少民眾只好脫掉鞋子涉水而行。(Getty Images)

受冷暖空氣共同影響，上海近日又降下一波暴雨。因排水不及，把上海淹成「海上」。21日、22日，上海市區多處街道直接變成河道，高架橋也成為都市景觀奇蹟—「高架河」，「上海暴雨」並衝上微博熱搜。

綜合澎湃新聞、中新網消息，上海中心氣象台22日發發布「暴雨藍色預警信號」，表示受較強雷暴雲團影響，預計半夜以前將出現1小時35毫米以上的短時強降水，注意防範強降雨可能引發的城市積澇，做好低窪、易受淹地區排水防災相關工作。

上海中心氣象台同時還發布「大風藍色預警信號」，受較強的雷暴雲團影響，預計22日半夜以前全市將出現7至9級的雷雨大風，提醒上海市民注意防範大風對高空作業、交通出行、設施農業等的不利影響。

此前，於21日下午4時42分，微博「上海市天氣」也發出消息提醒，「一條強回波雨帶正在橫掃中心城區」，強降水大約會持續1至2小時，並罕見地建議上海民眾考慮延後下班時間。

隨後「上海暴雨」這四個字就迅速衝上網路熱搜，許多網友紛紛拍下上海各式各樣的淹水照片和影片，包括高架橋變成「高架河」的奇景，以及橋上的車子「隨波漂流」等景象。

此外，還有地下道的車輛傳出全數「滅頂」，整個城市交通因此大打結，不少上海網友忍不住抱怨：「開車變行船」。在浦東新區工作的龔女士21日就表示，「五時半開始打車（搭車），六時半還沒上車。」

還有上海市民說，「兩公里的路程，等車就等了1小時，走都能走到了。」交通因雨癱瘓，不少搭不到出租車或網約車的上海民眾，索性直接在暴雨中走路回家，並調侃在路上步行卻像是在「溯溪」。

另有中國網友在社群平台上傳一段關於上海地鐵站淹水的影片，引發不少人關注。對此，上海地鐵特別出面闢謠，強調這則影片並非發生在上海。截至目前為止，上海軌道交通全網路所有車站均未出現雨水倒灌情況。

上海中心氣象台表示，統計22日13時至18時30分，上海有2處街鎮降雨超過50毫米。預計23日上海天氣為多雲到陰，時有陣雨或雷雨，最高溫度33度，最低溫度27度。

上海21日下班尖峰時段突然降下暴雨，多處因此出現淹水現象，不少民眾只好脫掉鞋子涉...
上海21日下班尖峰時段突然降下暴雨，多處因此出現淹水現象，不少民眾只好脫掉鞋子涉水而行。（取自微博）
上海21日下班尖峰時段突然降下暴雨，多處因此出現淹水現象，不少民眾只好脫掉鞋子涉...
上海21日下班尖峰時段突然降下暴雨，多處因此出現淹水現象，不少民眾只好脫掉鞋子涉水而行。(Getty Images)

暴雨 地鐵站 微博

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