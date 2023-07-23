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12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

聯合新聞網／ 即時報導
想在夏天獲得好運，就得付諸行動。(ingimage)
想在夏天獲得好運，就得付諸行動。(ingimage)

今年的7月23日（周日）將迎來二十四節氣的「大暑」，這幾天前後是全年溫度最高、陽氣最旺的時候，想要招來好運，除了天助以外，自己也應該付諸行動，開創好運勢的契機。日本網站「ananweb」近來就分析12星座的人，在這個夏天做出什麼行動，可以創造好運。

牡羊座

透過嶄新的體驗，很可能帶來潛在的契機，並且幫助自己有所成長。因此在碰到有什麼新事物出現時，不妨拿出勇氣立刻挑戰，即使過程可能會有些困難，但相信會有貴人相助。

金牛座

這段期間將會有非常重要的事物現身，例如只有自己能夠完成的任務，或者足以改變自身觀念，從未有過的特別體驗。重點在以雀躍的心情去面對，往後就會產生巨大變化。

雙子座

在這個夏天，好運或許會以不經意的形式出現。好比說偶然買的樂透，結果居然中獎之類。在與朋友的言談之間，或許也會得到好康的情報。但切記要順其自然，過度期待則會招致反效果。

巨蟹座

想要招來好運，重點在埋首於擅長的事物上，讓自己的身心都獲得充實感。如此一來，也能夠帶給身邊的人正面影響。感情上的運勢也不錯，記得時時保持微笑。

獅子座

今夏正是透過工作，享受充實感的最佳時機。可以透過自我回顧，來瞭解這幾年來，究竟有什麼成長。而抱持著感恩的心，向長期以來相互扶持的伙伴致謝，更能擴大自我運勢。

處女座

這個夏天或許會遇見許多不同的人，而在這些人之中，就包含了能夠改變人生的重要貴人。能否從對方身上學習到什麼，獲得什麼樣的轉機，則全看你自己的抉擇。

天秤座

機會就藏在儲蓄投資理財當中，除此之外，平時的默默努力，也很可能會獲得認可，增加額外報酬的機會。因此不妨就用這些意外之財，來挑戰一下投資理財，對將來肯定會有正面影響。

天蠍座

感情運勢不錯，自我的魅力也處於最佳狀態。在出門之前，別忘了先在鏡子前打理一番。如果剛好是在感情中碰到瓶頸的人，比起陷入僵局，或許尋覓新的關係更是一種考量。

射手座

至今為止的活躍有可能獲得認可，因此被賦予重要的任務。這時選擇拿出自信，勇敢面對，就能掌握住機會。如果因為一些不必要的擔憂，而讓大好時機溜走，可是得不償失。

魔羯座

過去所展開的行動，在此時將會開花結果。如果願意放下身段拜託他人，在眾志成城之下，更能讓機會擴大。雖然人際關係上的運勢不錯，但要小心別因為一時氣憤，導致問題的產生。

水瓶座

想要招來好運，首先得制訂明確的夢想與目標。特別是勇於挑戰新事物的精神，可是和財運息息相關。或許在踏出第一步時容易感到猶豫，不過只要下定決心，往後也會越來越步上軌道。

雙魚座

今夏是個觀察喜歡對象的好時機。只要好好掌握對方的一些細節，加以納入規劃行動，就能帶來好的成果。如果能在感情上，找到一位能相互扶持的人，更可以強化自我信心，讓其他事物變得更加順遂。

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