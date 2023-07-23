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玩笑開過頭？虎爸為叫女兒起床 拿電鋸「突突突」衝進房

聯合新聞網／即時報導
一名父親為了叫女兒起床，竟拿起一把電鋸嚇她，開了一個過分的玩笑。(取材自Twitter@Zanfa)
一名父親為了叫女兒起床，竟拿起一把電鋸嚇她，開了一個過分的玩笑。(取材自[email protected])

快出門了但孩子卻死命賴床，讓許多父母傷透腦筋。為解決「叫不動」小孩的難題，一名父親竟異想天開出奇招，直接拿起一把電鋸衝進房門，用電鋸淒厲的聲響嚇醒女兒，女兒被這驚悚的一幕嚇得花容失色，更不斷向父親求饒。該段影片在網路掀起討論，網友們紛紛怒批這名失格的父親。

根據「Rede Onda Digital」報導，近日一段「玩笑開過頭」的影片在推特上瘋傳，只見一名父親為了叫女兒起床，竟拿起一把電鋸當鬧鐘，雖然他已事前將鏈條取下，殺傷力減弱，但「突突突」的聲響仍令人感到毛骨悚然。

從影片可見，該父親準備好電鋸後便直往房間內衝去，還在睡夢中的女兒被這恐怖的聲響嚇醒，睜眼便發現父親拿著「武器」朝她走來，嚇得當場在床鋪上連滾帶跳地躲避，聲音顫抖向父親求饒「爸爸，別這麼做！」，內心的恐懼在影片中一覽無遺。

該父親可能只是想跟女兒開個玩笑，但越界的玩笑卻引來網友們的不滿，許多人怒批「多麼愚蠢的玩笑，但這男的完全不這麼想，對吧？」、「他腦子裡在想些什麼？」。也有人為女兒抱不平，「這女孩當下該有多麼絕望」、「我討厭這種玩笑，它會造成心理創傷」、「如果我被這樣對待，我一定會難過很長一段時間，甚至需要花很多錢去治療心理的傷口」。

因每個人的家庭相處模式不同，部分網友則對此見怪不怪，「根本就是我爸會做的事」、「這完全就像我父親會做的事，哈哈哈，多麼令人討厭」。

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