數百根肥滿「陰莖魚」沖上岸堆滿沙灘 民眾搶抓回家喊海鮮自由

近日海岸邊沖上了一堆狀似男性陰莖的軟體生物，引起當地居民熱烈討論，不少人直衝海岸狂撿這些「陰莖魚」回家。 （取材自推特）

這畫面讓人好害羞。近日海岸邊沖上了一堆狀似男性陰莖的軟體生物，引起當地居民熱烈討論，不少人直衝海岸狂撿這些「陰莖魚」回家，開心直呼海鮮自由。

綜合媒體報導，阿根廷南部里奧格蘭德(Rio Grande)海灘上有不少民眾在17日當天發現一堆狀似男性生殖器的生物沖上岸，其實這些魚就是俗稱的陰莖魚(penis fish)，粗估沖上岸的數量大概有數百隻甚至是數千隻，有些較為害羞的民眾看到這畫面忍不住摀起眼睛，大部分的當地居民及漁民則是嗨翻到沙灘上瘋撿，直呼海鮮自由。

陰莖魚遍布海灘的照片在網路上瘋傳，不少網友擔心害怕表示這麼多數量沖上岸可能是天災預兆。專家表示，這些陰莖魚平常生活在海邊潮間帶，有時候會潛伏在沙子裡面生存，之所有會有這麼大數量的陰莖魚被集體沖上岸，推測應該是附近的暴風雨下太大，把這些陰莖魚從海底拔起來之後吹到沙灘上才會這樣。

其實陰莖魚的正式名稱叫「單環刺螠(Urechis unicinctus)」，又被叫做海腸、海雞子或是海牛子，因為狀似男性陰莖才會被俗稱為陰莖魚，但牠們並非魚類，而是海生的螠蟲動物。該物種分布在渤海灣與日本 、南韓 和俄羅斯 遠東地區的海域，由於其口感脆嫩，因此被中國、日本及朝鮮半島居民當作海鮮食用，通常是以生食的方式直接吃掉。