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夏天展雄風 紐約州這處男性紛跑泌尿診所求「陰莖注射」

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導
泌尿科醫師指出，夏天不少男性想增大陰莖。示意圖。（取材自ingimage）
泌尿科醫師指出，夏天不少男性想增大陰莖。示意圖。（取材自ingimage）

隨著炎炎夏日到來，很多人喜歡到海邊玩水消暑，然而紐約州長島（Long Island）東端的漢普頓地區（The Hamptons），最受歡迎的地方竟是泌尿科診所。紐約泌尿診所（NY Urology）創辦人大衛（David Shusterman）透露，今年夏天許多男性為一展雄風，紛紛尋求「陰莖注射」（penis injections），「他們就像關心自己的豪宅一樣關心陰莖的大小。」

紐約郵報報導，大衛打趣說道，漢普頓地區的人喜歡在晚上裸泳，而且他們不想被瞧不起，「漢普頓肯定存在對陰莖的嫉妒，大家都想成為擁有最大陰莖的人。」

大衛表示，他自2018年起就開始為病患進行陰莖注射「Priapus Shot，P-Shot」，這是一種利用自體生長因子治療男性性功能障礙的「非手術」療法，從患者身上抽取血液後，將血液內的生長因子用離心機分離出來並加以濃縮，接著用細針將生長因子注入陰莖的海綿體；有助增加陰莖的血液流量，從而增強性功能、勃起、愉悅感及性高潮，還可以令陰莖變直、增加硬度和尺寸，整個療程無痛或僅有少許不適。

陰莖注射的填充物要價1.1萬美元到2萬美元，取決於類型或數量，可使陰莖增大3公分以上，診療費用則高達1萬美元，每月需注射５次，一次療程約30分鐘。

紐約整形外科醫生諾曼（Dr. Norman Rowe）透露，大多數患者都是30至40多歲的單身男性，有同性戀也有異性戀。「在治療過程中，你的信心會達到頂峰。」

已接受療程的43歲單身律師米爾（Water Mill）表示，接受治療增強了他與女性打交道時的信心，「（注射）讓它看起來更大，感覺更飽滿。」

然而，這項手術也並非毫無風險；一名32歲德國男子近期因貪小偏移找無照醫師進行治療，結果引發敗血症死亡。

不能輸！紐約泌尿醫：男夏天紛求「陰莖注射」 裸泳展雄風

TVBS新聞網

長島 紐約州 德國

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