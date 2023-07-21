熱翻…鳳凰城月均溫將破百 全美主要都會中第1個

亞利桑納州鳳凰城今夏長期酷熱，預期本月均溫將達102.4度，成為美國第一個月均溫突破華氏100度的主要都會區。圖為當地兩名青少年17日在華氏115度高溫下補充水分。(美聯社)

美國西南各州7月熱得離譜，亞利桑納州 鳳凰城(Phoenix)即將成為全美主要都會中第一個全月平均氣溫突破華氏100度的城市。

7月截至20日，鳳凰城平均高溫 達華氏114.4度、平均低溫(average low)為90.4度，綜合推估，整個月平均氣溫將達102.4度，比前一個月度最高溫高出3.3度。

根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)，之前有幾座相對小的城市月均溫破百，包括加州 死亡谷(Death Valley)2018年7月達108.1度、亞利桑納州哈瓦蘇湖城(Lake Havasu City)1996年7月達102.2度、加州尼德爾斯(Needles)2006年7月達100.9度。

哈瓦蘇湖城是橫跨加州和亞利桑納州邊境的熱門旅遊景點，也是繼鳳凰城之後，月均溫破百的第二大城市。哈瓦蘇湖城人口5萬8000人，鳳凰城則有超過160萬人。

鳳凰城2020年8月幾乎創下月均溫破百的紀錄，當時平均99.1度，是2023年之前最熱的一個月。

全美另有其他大城市和鳳凰城一樣以炎熱著稱，但最高月均溫無出其右。這些城市最高均溫紀錄分別是拉斯維加斯(Las Vegas)2010年7月的96.2度、達拉斯(Dallas)2011年8月的94.4度、路易斯安納州什里夫波特(Shreveport)2011年8月的91.5度、休士頓(Houston)2011年8月的90.4度、邁阿密(Miami)2020年7月的85.9度。

以數據工具National Blend of Models推估，鳳凰城今年7月均溫可望達到102.7度，將比其他大城市氣溫高出6度以上。鳳凰城7月平均高溫、低溫預料也將分別打破2020年創下的舊紀錄110.7度和88度。

鳳凰城近代史上曾有三天破120度，1990年6月26年的122度是最高紀錄。

綜合數據預計，鳳凰城7月最後一天氣溫將不到110 度，7月首見。目前已連續20天超過110度，之前紀錄是連續18天達110度。

氣象局氣候預測中心預測，異常高溫將持續到8月。