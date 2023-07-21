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手機看Netflix 靠這設定幫你省網路流量

聯合新聞網／綜合報導
用戶可以透過「App設定」更改網路流量，避免看影片時消耗太多數據量。（取材自ingimage）
用戶可以透過「App設定」更改網路流量，避免看影片時消耗太多數據量。（取材自ingimage）

Netflix 是全球最受歡迎的影音串流平台之一，不少人喜歡放假在家追劇放鬆，不過如果用蘋果iPhone安卓（Android）沒有好好設定，Netflix可能會「吃掉」不少網路 數據。

據太陽報（The Sun）報導，看影片通常會消耗不少網路流量，對於不是用吃到飽的用戶來說，如果沒有將Netflix設定好，月底收到帳單時可能會讓人跌破眼鏡。

用戶可以透過以下方式更改Netflix的數據設定，進入Netflix、點擊右上角個人資料照片後→進入「App設定」→點選裡面的「行動數據用量」→可看到四個選項：「自動」、「僅限Wi-Fi 」、「節省流量」和「最大流量」。

如果網路數據不是吃到飽的用戶，可以將設定更改為「節省流量」，Netflix會自動降低影片畫質，藉此節省網路數據的使用。用戶也可以將設定改為「僅限Wi-Fi」，不過如果點選這項設定，代表只要沒有Wi-Fi的地方就沒有辦法載入任何內容，因此選擇這個方式的用戶務必要在有Wi-Fi的地方就先提前下載 好要看的節目和影集。

使用「自動」的用戶，Netflix會在數據使用量與畫質之間取得平衡，每GB數據量能觀賞4小時的影片。使用「節省流量」的用戶每GB數據量能觀看6小時的影片，選擇「最大流量」的用戶則會支援最高畫質，但可能每20分鐘就使用1GB以上的數據量。

Netflix 安卓 iPhone

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