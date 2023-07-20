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理工女友要求做愛要數500下 男友崩潰：數不到100

聯合新聞網／綜合報導
一名男網友抱怨學理工的女友在床第之間竟然要他數500下，讓他無法理解。（取材自ingimage）
一名男網友抱怨學理工的女友在床第之間竟然要他數500下，讓他無法理解。（取材自ingimage）

情侶交往後總是會有進一步的親密關係，不過有一名男網友卻抱怨女友是學理工的，但兩人在床第之間時，女友卻要求他邊做邊數500下，雖然男網友還是照做，但仍然無法理解女友的想法，貼文一出引起眾人熱議。

這名男網友在Dcard發文表示和女友交往過程中，有時候會覺得她理工腦到難以置信的地步。原PO說日前兩人發生第一次關係，當前戲差不多做完後，女友要求他在性行為的過程中數500下，數完再互換，原PO一聽相當傻眼，心想真的要一下一下數嗎？雖然還是照做，但根本無法專心數，還不到100就忘了數到哪了。

原PO覺得女友應該也沒有認真數，於是呼攏騙說已經數完了。完事之後，他告訴女友希望以後不要數次數，不然太累了，沒想到對方竟然說自己很習慣會數幾下了，而且和前男友在一起時也都會數，不數的話反而不知道頭腦要想什麼，一席話讓原PO難以理解。

貼文笑翻一票人，「笑死啦…太可愛了吧」、「好好笑，生活情趣」、「下次會不會改數秒數？」、「不知道如果今天是女生po文，然後男生說跟前女友做的時候都會數幾下，女生應該會爆氣吧」、「數數會忘沒關係，你下次可以問女友要幾個八拍，會比較好數」、「另類延射法？跟背99乘法表之類的，差不多的概念？」、「計數器握在手，可以消弭次數誤差，也可以double check」。

還有網友kuso說「我都是背心經」、「那我來圓周率」、「我女友最近剛學到注音，下次我也要叫她背」、「以後後背位衝刺時，直接複習五十音、片假名寫法、日檢一萬單字、古事記」、「我都是一直唸：印和闐，印和闐」、「我都在算微積分」、「我來背程式碼好了」、「朕下次邊批奏摺吧」。

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