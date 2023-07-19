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「芭比」影評解禁 衝上爛番茄88% 喚起童年回憶

記者陳建嘉／即時報導
瑪格羅比主演「Barbie芭比」開出大好評。(圖:華納兄弟提供)
瑪格羅比主演「Barbie芭比」開出大好評。(圖:華納兄弟提供)

瑪格羅比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的「芭比」（Barbie）在知名影評網站「爛番茄」評價正式開盤！喜獲88%的新鮮度好評，該片由「淑女鳥」(Lady Bird)、「她們」(Little Women)導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導，將許多人的童年回憶，以嶄新又出乎意料的方式來呈現芭比的世界，不僅向她的影響力致敬，也創造出全新的故事。

芭比是全世界銷售冠軍的娃娃，對很多人來說是童年深刻的回憶。美泰兒非常認真看待芭比，他們曾經把她送上月球、曾經讓她當上總統，目標總是要讓芭比能夠鼓舞人心。導演葛莉塔潔薇表示，我們都很贊同「這些女性都是芭比，芭比都是這些女性」的這個想法，芭比代表一切，她能成為任何人。

在曝光的幕後花絮中，瑪格羅比表示，每個人都有著關於芭比的回憶。片中同樣飾演芭比的眾卡司也興奮分享自己的芭比回憶。尼古拉考夫蘭則說：「我小時候是芭比的超級鐵粉，我姊也留給我幾個二手芭比，我有幾乎30個芭比，沒在騙人。」哈莉尼夫表示小時候玩娃娃時，很希望它能是真人。

導演葛莉塔潔薇從小玩芭比長大，小時候看著包裝盒裡的芭比，想要她的鞋子和頭髮都很完美，對她來說意義不凡，最後她表示，想藉由電影創造出一個世界，讓大家能認為自己是芭比，或認為自己是肯尼，讓這個世界感覺現代、新鮮又栩栩如生。也歡迎全台粉絲化身為芭比、肯尼，加入芭比樂園

瑪格羅比主演「Barbie芭比」開出大好評。(圖:華納兄弟提供)
瑪格羅比主演「Barbie芭比」開出大好評。(圖:華納兄弟提供)
瑪格羅比（右）和萊恩葛斯林在「Barbie芭比」分飾芭比和肯尼，充滿滿滿的粉紅色...
瑪格羅比（右）和萊恩葛斯林在「Barbie芭比」分飾芭比和肯尼，充滿滿滿的粉紅色。(圖:華納兄弟提供)

芭比 樂園

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