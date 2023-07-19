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「溥儀槓上雍正」中港兩家眼鏡品牌告商標侵權

中國新聞組／北京20日電
港眼鏡品牌「溥儀眼鏡」近日起訴武漢眼鏡品牌「雍正眼鏡」商標侵權。(取材自微博)
港眼鏡品牌「溥儀眼鏡」近日起訴武漢眼鏡品牌「雍正眼鏡」商標侵權。(取材自微博)

香港眼鏡品牌「溥儀眼鏡」近日起訴武漢眼鏡品牌「雍正眼鏡」商標侵權，引發關注。澎湃新聞網報導，北京市海淀區法院在今年5月支持了原告代理律所提出的行為保全禁令申請，另一方面，「雍正眼鏡」多枚侵權商標已無效。

微博網友點評：「愛新覺羅氏已經開始進軍眼鏡行業了」、「皇太極表示有話說」、「家族內鬥」。

圖片顯示，「溥儀眼鏡」與「雍正眼鏡」的商標除了文字有別外，設計幾乎一模一樣，皆是採取白底黑字、「儀」與「正」字分別被置於圓圈內，眼鏡兩字以較小的形態置於右下角，下方則是英文名。

據原告代理律所北京天馳君泰律師事務所披露，2022年6月，中雅有限公司在武漢發現兩家「雍正眼鏡」店，與其經營的「溥儀眼鏡」店直線距離僅4公里，極易引起消費者的混淆誤認。經研判，律師樓認為二者標識中文部分「溥儀眼鏡」與「雍正眼鏡」雖然從「音、形、義」方面存在一定區別，但整體考慮到「溥儀眼鏡」的知名度及「雍正眼鏡」攀附、模仿的惡意等因素，「雍正眼鏡」的使用已足以造成消費者的混淆誤認，涉嫌構成商標侵權。

2023年5月23日，法院舉行行為保全聽證，當庭對中雅公司訴視思明（武漢）眼鏡有限公司、視思明（武漢）眼鏡有限公司大悅城分公司商標侵權糾紛一案作出民事裁定，以禁令的形式明確要求二被告立即停止在其開展的商業活動中使用商標。

法院指出，按現有證據，可以確認二被申請人在其開設的眼鏡行及提供的驗光配鏡等服務中，使用了被訴標識「雍正眼鏡」，上述服務與涉案商標核定使用的服務相同。被訴標識與涉案商標在文字字體、圖形構圖以及各要素組合後的整體結構、設計風格、視覺效果等方面高度近似，且雍正與溥儀同為清代帝王，存在較強的關聯關係。考慮到涉案商標在眼鏡行相關領域具有較高知名度和市場美譽度，二被申請人作為同行業經營者，理應知曉涉案商標並進行合理避讓。

總結，海澱區法院作出行為保全裁定，要求二被申請人立即停止使用與申請人中雅有限公司「溥儀眼鏡」商標相同或近似標識的行為。

武漢 北京 香港

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