我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問秦剛 中駐美大使謝鋒：讓我們拭目以待

兩蔣日記被判重返台灣 胡佛研究院：終完成階段性任務

3星座絕對不會手下留情：金牛展現冷暴力 惹到第1名真的太可怕

記者劉小川／即時報導
一遇到仇人就往死裡打！3星座千萬別亂惹。（取材自pexels）
一遇到仇人就往死裡打！3星座千萬別亂惹。（取材自pexels）

許多人都知道心軟成不了大事，但也有人會提醒，做人做事要與人為善，往往卻讓有心之人有機可乘，到頭來卻是自己受傷害。對3個星座來說，從來不對敵人、仇人手下留情。果斷、斬草除根，卻也因此能夠成就一番事業。畢竟，在複雜的社會中，慈悲已經不一定能為自己站得住腳。以下就來看看這些面對敵人不手下留情的星座，果斷斷開關係。

處女座

處女座本性就不是完全殘酷的星座。相反是非常清醒、理性的星座。因為非常自律、冷靜、強大，且有明確目標。處理問題上，大多用理智去判斷，面對真正的仇敵時，也會收起自己那顆仁慈的心，絕對不會手下留情。

金牛座

金牛座在印象中，的確是高冷些，但不至於表現出攻擊性。總是誠實、溫順、踏實、穩重。客觀來說，金牛座其實是一個非常會記仇的星座。總有許多耐心，一次又一次的忍耐、忍受。所以如果金牛座遇到敵人或仇人時，那麼一定不會改變想法，在金牛的世界裡，對方早就已經黑了、被刪除了，甚至會被當成陌生人。當金牛想要報復時，就會展現出來自己全部的實力，心思縝密，籌謀計畫等，絕對不手軟。

天蠍座

天蠍座是大家眼中最愛記仇的星座。其實在天蠍座的眼裡，可以用心對待身邊任何一個人，但必須在自己舒適圈的名單之中。但如果讓天蠍座很不開心，或者跟天蠍座本身就是水火不容的敵人。那麼天蠍座的手段，是非常可怕的。

天蠍座這方面可說是天才，果斷的最佳典範，因為天秤不會對這些人好過，也不存在有沒有手下留情的定義。所以遇到被天蠍座討厭，也別正面硬槓，只要維持彼此尊重，沒有出什麼差錯，就是天蠍的最好善待。

上一則

想種果樹 何不考慮北美原生的泡泡果樹

下一則

「溥儀槓上雍正」中港兩家眼鏡品牌告商標侵權

延伸閱讀

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗
12星座誰最會錯失良機 天秤寧願禮讓、這星座「跨不出關鍵一步」

12星座誰最會錯失良機 天秤寧願禮讓、這星座「跨不出關鍵一步」
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去

12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去

熱門新聞

有的星座越是碰到無能的丈夫，越是喜歡對方。示意圖。（取材自中國青年報）

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

2023-07-17 02:11
厄瓜多一對情侶搭乘空中纜車渡河時，當場脫褲發生性行為。（截圖自推特）

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

2023-07-14 00:38
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
有民眾在路上發現「不明怪石」，近看才發現是隻爆毛綿羊。（取材自Edgar's Mission臉書）

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

2023-07-16 00:38
專欄點名三大笑面虎星座。（示意圖／取材自ingimage）

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

2023-07-19 03:05

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面

賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面
都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中