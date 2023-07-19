3星座絕對不會手下留情：金牛展現冷暴力 惹到第1名真的太可怕

一遇到仇人就往死裡打！3星座千萬別亂惹。（取材自pexels）

許多人都知道心軟成不了大事，但也有人會提醒，做人做事要與人為善，往往卻讓有心之人有機可乘，到頭來卻是自己受傷害。對3個星座來說，從來不對敵人、仇人手下留情。果斷、斬草除根，卻也因此能夠成就一番事業。畢竟，在複雜的社會中，慈悲已經不一定能為自己站得住腳。以下就來看看這些面對敵人不手下留情的星座，果斷斷開關係。

處女座

處女座本性就不是完全殘酷的星座。相反是非常清醒、理性的星座。因為非常自律、冷靜、強大，且有明確目標。處理問題上，大多用理智去判斷，面對真正的仇敵時，也會收起自己那顆仁慈的心，絕對不會手下留情。

金牛座

金牛座在印象中，的確是高冷些，但不至於表現出攻擊性。總是誠實、溫順、踏實、穩重。客觀來說，金牛座其實是一個非常會記仇的星座。總有許多耐心，一次又一次的忍耐、忍受。所以如果金牛座遇到敵人或仇人時，那麼一定不會改變想法，在金牛的世界裡，對方早就已經黑了、被刪除了，甚至會被當成陌生人。當金牛想要報復時，就會展現出來自己全部的實力，心思縝密，籌謀計畫等，絕對不手軟。

天蠍座

天蠍座是大家眼中最愛記仇的星座。其實在天蠍座的眼裡，可以用心對待身邊任何一個人，但必須在自己舒適圈的名單之中。但如果讓天蠍座很不開心，或者跟天蠍座本身就是水火不容的敵人。那麼天蠍座的手段，是非常可怕的。

天蠍座這方面可說是天才，果斷的最佳典範，因為天秤不會對這些人好過，也不存在有沒有手下留情的定義。所以遇到被天蠍座討厭，也別正面硬槓，只要維持彼此尊重，沒有出什麼差錯，就是天蠍的最好善待。