你會一直「重覆被騙」？專家曝詐騙集團愛用2招釣個資

詐騙集團可能會在電話中詢問信用卡等個人資訊，民眾務必得提高警覺。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

詐騙方式層出不窮，許多人因為誤信詐騙集團 而蒙受金錢損失。為了幫助民眾避免落入詐騙陷阱，一位資安 專家也分享了幾種辨識詐騙的方式。

據太陽報（The Sun）報導，網路犯罪顧問穆倫（Paige Mullen）近期接受採訪表示，詐騙集團其實最常用的是2種手法，而這2種方法都很容易就會讓他們不小心暴露自己的身份。

第一種有可能是詐騙的警訊，就是某些公司代表突然打電話來詢問個人資料。譬如像是郵局宣稱民眾包裹關稅 未繳、電商 平台表示不小心誤訂產品數量等，藉此要求民眾提供信用卡 或銀行帳戶 等個人資訊，就非常有可能是詐騙。

穆倫建議，在接到這些電話時，千萬不能直接在電話上提供對方需要的資訊，如果需要查證對方的真實身分，也不要回撥對方打來的號碼。如果有任何疑慮，應該透過官網或官方電話號碼連絡公司客服，避免財務損失。

另一種常見的詐騙方式，就是對方打電話來以後表現出很急迫的樣子。以上方的例子來說，詐騙集團可能會說關稅未繳，包裹會被退回等增加民眾的緊張感，讓民眾在情急之下失去判斷能力。因此她建議，若是接到電話對方表現出非常急迫、需要個人資訊時，民眾務必要加以查證，免得受騙。