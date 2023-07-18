秦剛神隱 網友大玩諧音梗「消失的他」、「毛寧兩可」

網友拿當紅電影「消失的她」改成「消失的他」酸秦剛神隱。（取材自推特）

中國外交部長秦剛 3周未露面，外界傳聞不斷。中國外交部發言人毛寧因為「跳針式」回應，被推特 網友說是「毛寧兩可」。此外，還有網友把最近中國當紅電影「消失的她」劇照改成「消失的他」，諷刺時事。

中國外交部17日的例行記者會上，英國金融時報記者4度詢問與秦剛相關問題。記者先是問到秦剛何時返回工作崗位，毛寧表示，這個問題沒有可以提供的訊息。

這名記者其後又追問，「『泰晤士報』報導秦剛消失，是因為他被調查與鳳凰衛視女記者傅曉田有染，她最近在美國生產，你有何評論？」毛寧回應：「我不了解你所說的情況。」

這名記者後續又問，秦剛現在還是中國外長嗎？現況如何？為什麼幾個星期都沒有露面？

毛寧則說，關於第一個問題，「建議你查閱中國外交部的網站，我也沒有其他更多的訊息可以提供」。

中國外交部發言人毛寧的跳針式回應，也被網友拿來當段子。（取材自推特）

最後又有記者詢問，中國的外交活動有沒有受秦剛缺席影響，毛寧強調中國的外交活動都在正常進行。

此外，由朱一龍、倪妮、文詠珊領銜主演的電影「消失的她」票房突破34億人民幣，目前在中國影史票房總榜上排名第12。

這部電影在暑期檔一枝獨秀，劇情描述男主角何非（朱一龍飾）和妻子李木子（文詠珊飾）在一周年結婚紀念日的時候前往東南亞 國家巴迪維亞旅行，但是李木子在何非某天晚上離開度假村後離奇消失。隨著調查深入，每個人似乎都有許多不可告人的秘密。