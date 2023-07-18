黛安娜王妃「黑羊」毛衣將拍賣 估價8萬美元

英國已故黛安娜王妃曾身穿的一款「黑羊」毛衣將拍賣，落槌價估計達8萬美元。(路透)

英國已故王妃黛安娜曾多次穿著一款織滿白色綿羊中有一隻黑色綿羊的紅底毛衣，而英語中的「黑羊」（black sheep）又有「害群之馬」之意，因此格外引起世人關注，這件毛衣在製造商創辦人的閣樓中被發現，將在今年8月底於蘇富比拍賣 ，預估落槌價達8萬美元。

路透報導，這件由英國針織品牌Warm & Wonderful設計的毛衣，是黛安娜的知名衣著之一，將於8月31日至9月14日在蘇富比拍賣。今年稍早，Warm & Wonderful創辦人在閣樓上發現這件毛衣。

1981年6月年，黛安娜穿這件上衣和當時的查理王子出席一場馬球賽事，後來也多次身穿該件毛衣，令外界猜測她是否想藉此向世界宣告感覺自己就像王室的「害群之馬」。

這件毛衣袖口受損後，黛安娜王妃 將衣服寄給Warm & Wonderful聯合創辦人喬安娜（Joanna Osborne），詢問是否可以修復，後來Warm & Wonderful寄回一件新品，黛安娜在1983年出席馬球賽事中再次穿上。

喬安娜今年3月在閣樓中發現這件黛安娜王妃寄回的毛衣，決定將這件毛衣以及兩件往來書信一起拍賣，蘇富比預估將拍出5萬至8萬美元。

蘇富比強調，「事實上，她想要一件替換毛衣，兩年後又穿了上這件替換新品，我認為這充分說明了這件毛衣對她的意義。」