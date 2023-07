「不可能的任務7」狂飆5620萬元 北美票房一枝獨秀

「不可能的任務:致命清算第一章」劇照。片中大部分特技動作都仍由主角湯姆克魯斯親自上陣演出,因此成為電影票房成功的最佳保證。(Getty Images)

好萊塢 明星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)主演的「不可能的任務7」(Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One)首映力奪北美票房冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo7月16日發布的電影市場數據,25部影片北美周末票房(14日至16日)報收逾1.4億美元,較前一周末上漲約8%,連續第三周呈現上揚態勢。

最新一期北美周末票房十強中唯一的新面孔「不可能的任務7」無疑是此波行情的領漲者。該片12日亮相之際即以約1552萬美元成為當日北美票房最高的影片,並以約5620萬美元首映周末票房登上本期北美周末票房排行榜榜首。

美國經典動作冒險系列電影「不可能的任務」1996年面世,於2000年、2006年、2011年、2015年和2018年又先後推出5部,總票房超過35.7億美元。特別是2018年7月上映的「不可能的任務6」(Mission: Impossible – Fallout),以逾2.2億美元北美票房、近7.92億美元全球票房創該系列票房最高紀錄。

時隔5年推出的「不可能的任務7」,依然由該系列電影「鐵打的男主角」湯姆克魯斯主演,首映周末票房略遜於前作。目前,該片北美累計票房約8000萬美元;加上占比逾六成的海外市場,迄今總票房約2.35億美元。主要電影網站對其評價為IMDb評分8.1、MTC評分81、爛番茄新鮮度達96%,CinemaScore打分為A。

在「不可能的任務7」一枝獨秀之外,本期北美周末票房榜單其他席位排名無甚波瀾。

改編自真實事件的傳記劇情動作片「自由之聲」(Sound of Freedom),講述從非法組織手中解救兒童的驚險故事。隨著放映影院增加,第二個上映周末票房環比上升約37%,以約2700萬美元從上期榜單季軍升至本輪排名第二位,迄今總票房約8550萬美元。

「自由之聲」北美票房第二名。(取材自IMDb)

恐怖懸疑驚悚片「陰兒房:鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door)在放映影院數量持平的情況下,第二個上映周末票房環比下跌六成,以約1300萬美元從上期榜單冠軍降至本輪排名第三位。目前該片北美累計票房約5809萬美元、總票房約1.23億美元。

動作冒險片「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)第三個上映周末票房跌幅仍達56%,以約1200萬美元從上期榜單亞軍退居本輪排名第4位。目前該片北美累計票房約1.45億美元,總票房突破3億美元。

漫威奇幻冒險動畫片「蜘蛛人 :穿越新宇宙」(Spider-Man: Across the Spider-Verse)隨著放映影院減少,以約605萬美元周末票房降至本輪排名第6位。目前該片北美累計票房約3.69億美元,全球票房超過6.63億美元。