路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

有民眾在路上發現「不明怪石」，近看才發現是隻爆毛綿羊。（取材自Edgar's Mission臉書）

根據「The Dodo」報導，有澳洲 民眾日前在路上看到一顆會移動的巨大「怪石」，走近一瞧赫然發現是一隻活生生的爆毛綿羊，羊毛已經長到擋住視線難以行動。相關單位獲報後隨即前往救援，從羊咩咩身上剃下超過24公斤的羊毛，前後差異讓人跌破眼鏡。

動物收容所「Edgar's Mission」在粉專發文，最近他們看到一段印象深刻的影片，有隻奇形怪狀的羊在野外獨自踱步，不尋常的腳步彷彿陷入混亂不斷繞圈。收容所眼看情況不對勁，決定立刻出手救援，事後發現這隻綿羊身上的毛已經多到失控，遮住眼睛怪不得無法正常行動。

收容所主任帕姆‧阿赫（Pam Aher）表示，與其說牠是一隻羊，「更像是覆蓋著一層地衣的巨石」，若沒人救牠可能活不了多久。大家很快地著手幫牠剃毛「開燈」，卸下重達54磅（約24.5公斤重）的羊毛，讓牠終於可以重見光明自由行動。

這隻羊後來被取名叫「Methuselah」，收容所為了讓牠能漸漸適應溫度，特別幫牠穿上兩件保暖的外套。幸運的是，Methuselah很快地適應環境，開心吃著新鮮乾草，還順利地跟另一隻羊變成好朋友。