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氣候報告：本世紀末地中海地區每年飆到45°C以上、更常見50°C

編譯田思怡／即時報導
西班牙加那利群島的拉帕爾馬島15日發生森林野火。(美聯社)
西班牙加那利群島的拉帕爾馬島15日發生森林野火。(美聯社)

英國經濟學人報導，一項研究指出，到了2100年，地中海地區氣溫可能每年都會飆到攝氏45度以上，而且將更常見到攝氏50度高溫

英國氣象局哈德利中心(Hadley Centre)的氣候學家克利斯蒂迪斯(Nikos Christidis)今年5月26日在《自然出版集團氣候與大氣科學》期刊（npj Climate and Atmospheric Science)上發表研究報告指出，未來地中海和中東地區會更熱，這項研究特別關注未來會多麼常發生攝氏50度以上高溫。

克利斯蒂迪斯和他的同事利用此地區十餘個地點的資料，從土耳其、西班牙、埃及到卡達，他們先模擬工業化之前的世界，那時人類尚未大幅改變大氣層，發現在那種情況下，氣溫實際上不可能升到攝氏50度，只有在沙烏地阿拉伯和突尼西亞可能發生，但也只是100年發生一次。

研究團隊再利用未來碳排放的「中間預估值」做模型測試，假設各國對抑制氣候變遷做了一些努力，但少有國家真正調整。在那個世界，到了2100年，空氣中的二氧化碳濃度約為600ppm，目前約為420ppm。

他們發現，到了本世紀中，除了最涼爽的地中海地點(例如西班牙)以外，每年至少一天超過攝氏50度的可能性快速增加。到了2100年，在地中海和中東地區，每10年將出現攝氏50度高溫日子，攝氏45度以上高溫可能每年都會看到。

這意味有更多旱災和火災，極度高溫融化路面、使鐵軌變形，並使戶外工作變得危險，可能致命。儘管地中海和中東國家已習慣高溫，但未來會與過去截然不同。

高溫 氣候變遷 土耳其

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