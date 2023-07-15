葉倫在中國大啖的「見手青」是迷幻蘑菇？沒煮熟吃下肚恐出現幻覺

財長葉倫(後中)訪中第一餐與同僚到北京三里屯的餐廳享用雲南家常菜。(圖取自一坐一忘微博網頁weibo.cn)

財政部長葉倫 (Janet Yellen)日前訪問北京 ，在中國吃的第一餐為雲南菜，其中一道雲南美食「見手青」(jian shou qing)更是葉倫的最愛，不過「見手青」這種野生牛肝菌，若沒有完全煮熟，可能出現幻覺後遺症，意外引發中國網友熱議。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，葉倫一行人6日晚間在北京三里屯的雲南餐廳「一坐一忘」(Yi Zuo Yi Wang)用餐，由於沒有訂包廂，葉倫和幕僚就在開放空間用餐，碰巧被一位美食微博 主「潘潘貓」(Pan Pan Mao)撞見，偷偷記錄葉倫餐桌上的佳餚，包括香草烤魚、薄荷牛肉捲、涼米線、酸菜炒洋芋片、炒見手青、大理雕梅小排等雲南家常菜。

隨後餐廳業者在微博發文確實葉倫到訪，並強調：「工作人員表示葉倫非常喜歡蘑菇，點了四份見手青。」該貼文掀起熱議並創下600萬次點閱。

據了解，「見手青」是一種「蘭茂牛肝菌」(Lanmaoa asiatica)，因為在切片過程中，內部天然色素受到擠壓，會導致表層變成藍色，因此得名。昆明植物研究所(Kunming Institute of Botany)教授莫蒂默(Peter Mortimer)表示：「這種中大型野生蘑菇，外部呈紅色、內部呈黃色，看起來和部分牛肝菌類非常相似，正因為如此，很容易和其他牛肝菌混淆，但被視為有害品種，因為食用後可能出現幻覺。」

不過莫蒂默進一步解釋：「迄今科學家尚未確定其導致幻覺的化合物，因此仍是一個謎團，另外多數來自傳聞軼事，例如我有個朋友連續誤食三天才出現幻覺。」

事後，CNN記者特別訪問葉倫用餐的餐廳，業者強調所有採用見手青烹調的菜餚，都經過精心處理、完全煮熟，以避免任何副作用或後遺症。