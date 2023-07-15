居家工作激發車庫創新 矽谷工程師打造高CP值木工廠

疫情爆發後，矽谷工程師廖祥傑因應工作型態和經濟環境變化，於車庫打造木工廠，將家人繪製的草圖變成高CP值的實木家具，他花250美元材料費打造的梯形窗邊長木凳，比客製化同款家具便宜上千元美金。（中央社）

矽谷 為世界創新發源地，疫情 爆發後，許多工程師受工作型態轉變及物價上漲壓力的影響，重返車庫用雙手圓夢，廖祥傑因女兒一句話打造木工廠自製家具，一件最多能省上千元美金。

走進車庫，戴起護目鏡和耳罩，於晶片設計工具大廠服務的軟體工程師廖祥傑，寫了一上午程式後，暫時離開電腦桌，沉浸在他的木工小天地。

看著太太的手繪草圖，反覆思量每片木板如何切割最能省料，廖祥傑的新生活型態，是舊金山灣區 近幾年的一種日常縮影。

自2020年企業實施居家上班後，許多科技工作者開始利用原本通勤塞車的時間，重拾創作魂，讓自家客廳或車庫再度「動起來」。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）4月底就在Instagram開心寫道，「我熱愛打造新事物…過去這個月，完成了幾項成品。我得學習如何縫紉」，並附上他為女兒製作的3D列印連身裙照片。

工作型態轉變外，物價上漲也推升這波手作風潮。廖祥傑回憶，當初會學習做木工，是因為女兒想要一個儲物箱，上網搜尋後發現，價格不菲外、質感也不見得好，於是決定自己試做，從簡單的入門款「木桌」開始下手。

受工作型態轉變及物價上漲壓力的影響，不少矽谷工程師重返車庫用雙手圓夢，廖祥傑將車庫翻新成木工廠、打造各種家具。（中央社）

點開電商網站，一張實木桌動輒要價近300美元，廖祥傑精算，一台桌鋸機250美元，又能依照空間，自行客製全家所需家具；一塊木頭成本30美元，切剩的木材還能再利用，「怎麼想都很划算」。

做木工的過程，也勾起廖祥傑的兒時樂趣，他說：「小時候，買不了整套樂高玩具，都買有附贈樂高積木的奶粉，做家具讓我想起組樂高的感覺，其實跟寫程式也很像，都是一個一個模組完成後，再把它們整合起來。」

一轉眼，他的木工人生至今已超過3年，如今，家中放眼望去，從地板、桌椅、畫框、置物架，連女兒練武術用的棍棒，全都出自車庫工廠。

廖祥傑笑說，迄今為止，最令他滿意的一件作品是客廳的梯形窗邊長木凳，因為「請師傅客製要2000美元，自己做只要花費250美元的材料費」。

在完成太太、女兒和兒子的訂單後，廖祥傑希望也能為自己打造一張能長久使用的站立式工作台；木工意外走進他的生活，成為他一輩子的興趣。

疫情改變了灣區的日常風景，大都市如今人潮尚未恢復，住宅區反倒出現新氣象。望向對街的鄰居，廖祥傑說，近幾年，附近好幾戶人家也開始自己做木工或其他工藝，大家的車庫感覺比以前要熱鬧，「這就是矽谷的味道」。