社會新鮮人性幻想對象調查 男女這職位上榜

兩性用品龍頭品牌揭露社會新鮮人「幻想」對象，第一名分別是總裁CEO與上班族OL。（圖：凱爾莎集團提供）

畢業季剛過，準備迎來一波求職潮，有情趣品牌進行問卷調查，揭露社會新鮮人內心職場「性幻想」，女性對男性職業第一名是男神總裁CEO ，男性對女性職業性則是女神上班族OL。性學專家說，調查結果顯示男女仍分別重視「被保護感」與「掌控感」。

台灣情趣用品品牌「r-Xing阿性」委託華杰瑞國際公司，針對今年7月1日至10日的全台6066名剛步入職場的男性社會新鮮人，與4043名女性社會新鮮人，透過網路問券與品牌全台各門市，調查探討他們的職業性幻想對象。

根據調查結果，男性社會新鮮人對女性職業的性幻想中，第一名是上班族OL，高達58.4%，其次是空姐42.7%、護理師41.7%、模特兒39.4%與秘書38.7%。對女性來說，第一名是總裁CEO，高達47.6%，其次是醫師30.9%、健身 教練27.1%、消防隊員26.1%與職業運動員 23.8%。

台灣樹德科大人類性學所助理教授邱育佳說，女性期待受到權力和力量保護，因此男神總裁高居第一醫師也列第二位，但也對身材健壯男性充滿想像，使健身教練、消防隊員與職業運動員緊追在後；男性則期待受到被服務與關懷照顧，對工作中需要穿著特定制服的貌美女性充滿遐想。

性心健康美學中心院長鄭義鑫也分析，由於這些女性期待在性行為上和強勢、有權力的男性互動，「被保護感」對這些女性非常重要「擁有帥氣臉龐更好」； 而男性則是以肯定自我和自信為前提，希望性行為互動的角色是具備美麗且聽話溫柔的特質，「掌控感」對這些男性來說，是不可或缺的元素。

專家提醒，雖然透過性幻想或性愛活動，大腦分泌大量的多巴胺、血清素、催產素和腦內啡，能有效幫助人類壓力減緩、穩定情緒、創造愉悅感和增強免疫力，但要提醒盡量不要以職業作為推定他人個性或喜好依據，能分辨幻想與現實才是邁向成熟大人第一步。