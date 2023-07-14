我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

12歲童遭車撞...頭部脊椎分離「斷頭」手術接回奇蹟生還

編譯徐榆涵／即時報導
以色列外科醫生近日奇蹟接回一名發生嚴重車禍的男孩頭部。（取材自Instagram／＠hadassah_medical_center）
以色列外科醫生近日奇蹟接回一名發生嚴重車禍的男孩頭部。（取材自Instagram／＠hadassah_medical_center）

耶路撒冷醫院本周宣布，以色列外科醫生進行一次奇蹟手術，成功接回一名發生嚴重車禍的男孩頭部。

紐約郵報援引以色列時報報導，12歲來自約旦河西岸的哈桑（Suleiman Hassan），6月騎腳踏車時遭一輛汽車撞上，導致固定頭部與脊柱頂部的韌帶斷裂，造成罕見的內部斷頭現象，也就是雙側寰枕關節脫位，隨後被緊急送往哈達薩醫療中心（Hadassah Medical Center）接受治療。

負責此次手術的骨科醫師艾納夫（Ohad Einav）表示，哈桑的頭部幾乎完全脫離脖子的根部，手術持續了好幾個小時，以在受損部位裝入鋼板等固定裝置，手術後哈桑又在加護病房接受後續治療長達一個多月，最初估計存活率只有50%，認為他能夠康復堪稱奇蹟。

艾納夫說，「男童沒有神經缺陷或是運動功能障礙，在經歷了這麼長時間的過程後，他的行動功能正常，而且不需要輔助裝置就能行走，真的很了不起。」

艾納夫強調，這種手術相當罕見，且孩童的頭部相當於成人來說較大，代表他們更容易受到影響，稱外科醫師需要足夠的知識和經驗才能做到。

以色列TPS通訊社報導，哈桑父親感謝醫療團隊的專業精神、技術和快速決策，才能挽救自己兒子性命。

以色列 骨科

上一則

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

下一則

每月付錢買藍勾勾可防冒用？FB慎防重演「馬斯克劇本」

延伸閱讀

在TikTok直播手術過程 俄州整形醫師被吊銷執照

在TikTok直播手術過程 俄州整形醫師被吊銷執照
川9旬婦摔跤後想吐…醫師嚇壞：肚裡有完整胎兒

川9旬婦摔跤後想吐…醫師嚇壞：肚裡有完整胎兒
50歲女爬樓梯好喘 肺動脈栓塞險死

50歲女爬樓梯好喘 肺動脈栓塞險死
眼前一片霧 白內障及早治療效果好

眼前一片霧 白內障及早治療效果好

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

2023-07-13 03:30
安徽阜陽一名女子日前當街猥褻名一男子，並強行脫下男子的褲子。（取自微博）

喝醉了？安徽女子當街猥褻男子 更讓人傻眼的是網友的回應

2023-07-11 02:50

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡