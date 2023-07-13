影／佛州捕獲有史以來最長巨蟒 5.79公尺身長跟長頸鹿一樣

美國佛州獵人在西南部的自然保護區捕獲當地有史以來最大的緬甸蟒，長約19英尺(約5.7公尺)，身長跟成年長頸鹿一樣。（取材自西南佛羅里達自然保護區）

佛州 獵人在西南部的自然保護區捕獲當地有史以來最大的緬甸 蟒，長約19英尺(約5.79公尺)，身長跟成年長頸鹿一樣。

NPR報導，佛州獵人瓦萊里 (Jake Waleri)10日在大柏樹國家保護區捕獲到這條巨蟒，經測量，長度約19英尺，體重約125磅(56公斤)，再創最長蟒蛇世界紀錄。

根據Instagram上一段瓦萊里捕獲巨蟒的影片顯示，瓦萊里先抓住蟒蛇的尾巴將其拖到路上，蟒蛇張嘴撲向瓦萊里。接著瓦萊里用雙手抓住蟒蛇的頭，並整個人壓在蟒蛇身上，由於蟒蛇力氣之大，要三個人才能成功將其制伏。

緬甸蟒是地球最大的蛇類之一，在佛州南部大部分地區相當猖獗，屬於外來物種，對該州本土動物群造成嚴重危害。

瓦萊里在新聞稿中說，「能對南佛州環境產生影響真是太棒了。我們熱愛這個生態系統，並盡力保護它。」

根據西南佛羅里達自然保護區（Conservancy of Southwest Florida）紀錄顯示，原先最巨大緬甸蟒的紀錄是在2020年創下，當時在佛羅里達大沼澤（Everglades）區域捕獲一條全長18英呎9英吋（約5.71公尺）、重達104磅（約47.1公斤）的緬甸蟒蛇。如果單純只看重量，現今最重量級的緬甸蟒，在2022年6月被捕獲，重達215磅（約97.5公斤）。

佛羅里達魚類和野生動物保育委員會表示，這些蟒蛇構成巨大威脅，獵人和居民毋須許可證就可獵殺它們。然而，這些爬行動物受到反虐待法的保護，要求獵人人道獵殺。