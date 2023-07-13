影／佛州捕獲有史以來最長巨蟒 5.79公尺身長跟長頸鹿一樣
佛州獵人在西南部的自然保護區捕獲當地有史以來最大的緬甸蟒，長約19英尺(約5.79公尺)，身長跟成年長頸鹿一樣。
NPR報導，佛州獵人瓦萊里 (Jake Waleri)10日在大柏樹國家保護區捕獲到這條巨蟒，經測量，長度約19英尺，體重約125磅(56公斤)，再創最長蟒蛇世界紀錄。
根據Instagram上一段瓦萊里捕獲巨蟒的影片顯示，瓦萊里先抓住蟒蛇的尾巴將其拖到路上，蟒蛇張嘴撲向瓦萊里。接著瓦萊里用雙手抓住蟒蛇的頭，並整個人壓在蟒蛇身上，由於蟒蛇力氣之大，要三個人才能成功將其制伏。
緬甸蟒是地球最大的蛇類之一，在佛州南部大部分地區相當猖獗，屬於外來物種，對該州本土動物群造成嚴重危害。
瓦萊里在新聞稿中說，「能對南佛州環境產生影響真是太棒了。我們熱愛這個生態系統，並盡力保護它。」
根據西南佛羅里達自然保護區（Conservancy of Southwest Florida）紀錄顯示，原先最巨大緬甸蟒的紀錄是在2020年創下，當時在佛羅里達大沼澤（Everglades）區域捕獲一條全長18英呎9英吋（約5.71公尺）、重達104磅（約47.1公斤）的緬甸蟒蛇。如果單純只看重量，現今最重量級的緬甸蟒，在2022年6月被捕獲，重達215磅（約97.5公斤）。
佛羅里達魚類和野生動物保育委員會表示，這些蟒蛇構成巨大威脅，獵人和居民毋須許可證就可獵殺它們。然而，這些爬行動物受到反虐待法的保護，要求獵人人道獵殺。
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