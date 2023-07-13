我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

王毅會布林肯：阻止灰犀牛 處理黑天鵝 搬掉攔路虎

影／佛州捕獲有史以來最長巨蟒 5.79公尺身長跟長頸鹿一樣

編譯徐榆涵／即時報導
美國佛州獵人在西南部的自然保護區捕獲當地有史以來最大的緬甸蟒，長約19英尺(約5.7公尺)，身長跟成年長頸鹿一樣。（取材自西南佛羅里達自然保護區）
美國佛州獵人在西南部的自然保護區捕獲當地有史以來最大的緬甸蟒，長約19英尺(約5.7公尺)，身長跟成年長頸鹿一樣。（取材自西南佛羅里達自然保護區）

佛州獵人在西南部的自然保護區捕獲當地有史以來最大的緬甸蟒，長約19英尺(約5.79公尺)，身長跟成年長頸鹿一樣。

NPR報導，佛州獵人瓦萊里 (Jake Waleri)10日在大柏樹國家保護區捕獲到這條巨蟒，經測量，長度約19英尺，體重約125磅(56公斤)，再創最長蟒蛇世界紀錄。

根據Instagram上一段瓦萊里捕獲巨蟒的影片顯示，瓦萊里先抓住蟒蛇的尾巴將其拖到路上，蟒蛇張嘴撲向瓦萊里。接著瓦萊里用雙手抓住蟒蛇的頭，並整個人壓在蟒蛇身上，由於蟒蛇力氣之大，要三個人才能成功將其制伏。

緬甸蟒是地球最大的蛇類之一，在佛州南部大部分地區相當猖獗，屬於外來物種，對該州本土動物群造成嚴重危害。

瓦萊里在新聞稿中說，「能對南佛州環境產生影響真是太棒了。我們熱愛這個生態系統，並盡力保護它。」

根據西南佛羅里達自然保護區（Conservancy of Southwest Florida）紀錄顯示，原先最巨大緬甸蟒的紀錄是在2020年創下，當時在佛羅里達大沼澤（Everglades）區域捕獲一條全長18英呎9英吋（約5.71公尺）、重達104磅（約47.1公斤）的緬甸蟒蛇。如果單純只看重量，現今最重量級的緬甸蟒，在2022年6月被捕獲，重達215磅（約97.5公斤）。

佛羅里達魚類和野生動物保育委員會表示，這些蟒蛇構成巨大威脅，獵人和居民毋須許可證就可獵殺它們。然而，這些爬行動物受到反虐待法的保護，要求獵人人道獵殺。

緬甸 佛州

上一則

大谷翔平「吃完早餐就睡」醫讚有這優點 但1疑慮不建議學

下一則

「美人魚骨骸」沖上岸身體超完整還長出頭髮 清晰直擊照瘋傳

延伸閱讀

珍珠奶茶原物料HOJA FOOD 進軍佛州市場 一條龍整合服務

珍珠奶茶原物料HOJA FOOD 進軍佛州市場 一條龍整合服務
佛州外海水溫高達華氏90度 海洋生態面臨威脅

佛州外海水溫高達華氏90度 海洋生態面臨威脅
5州無證客駕照 佛州即起無效

5州無證客駕照 佛州即起無效
人口湧入 推升房價…佛州成美國通膨熱點

人口湧入 推升房價…佛州成美國通膨熱點

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

2023-07-13 03:30
安徽阜陽一名女子日前當街猥褻名一男子，並強行脫下男子的褲子。（取自微博）

喝醉了？安徽女子當街猥褻男子 更讓人傻眼的是網友的回應

2023-07-11 02:50

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光